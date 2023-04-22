1個月內推區域立委、下半年提不分區名單 時力擬推「最強戰將」
時代力量今（22）日召開「第三屆黨員代表第1次會議」，時代力量黨主席王婉諭表示，不分區立委名單會在下半年提出，區域立委將在一個月內提出第一波名單，除了新竹、台北大安區、台北士林、北投及竹竹苗等，都是努力評估參選的地方，一定會推出最適合台灣社會的候選人。
記者呂炯昌／台北報導
王婉諭表示，為因應2024大選，時代力量2024年區域立委公職選舉以及政黨比例代表立法委員公職選舉提名辦法，已於本月訂定完成，並成立提名策略小組，將定期召開選務會議，商討2024立委候選人的徵詢、評估及協調等事宜，預計一個月內提出第一階段區域立委提名名單。
王婉諭表示，不分區名單部分，將持續與各領域人才接洽，積極尋找適合人選，會積極與民眾、社會賢達溝通，盼凝聚共識，將在下半年提出明確名單。區域立委部分，除了目前已表態的新竹、台北大安區外，過去時力表現優異的竹竹苗地區、以及曾積極關注地方議題的台北市士林大同、北松山、桃園、台南等區域都是考慮的選項。
王婉諭強調，從區域立委、不分區立委甚至是總統選舉，時代力量將秉持「黨內參與、社會開放」的立場，對內廣邀黨員討論、對外積極求才，努力提出最優質、最適合台灣社會的候選人。