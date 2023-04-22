挺侯派憂遭郭台銘拔樁？朱立倫：我們不要自己造成困擾
爭取國民黨總統提名的鴻海創辦人郭台銘近期專攻中南部，讓力挺新北市長侯友宜的派系感到焦慮、怕被拔樁。國民黨主席朱立倫今（22）日表示，「我們不要自己造成困擾」，絕對不要長他人志氣滅自己威風，對主要候選人要有信心，一起努力，只要一步一腳印，最後一定能獲得勝利成功。
記者余祥／台北報導
朱立倫上午至桃園市懷德風箏緣地育幼院參加祈福法會，隨後出席竹圍輔信王公來台170年暨1411年聖誕祝壽慶典。朱立倫接受媒體聯訪時說，這次包括立委、總統的提名，都會比過去幾屆更早，會按部就班、一步一腳印，請外界放心，「我們不會急躁，但絕對沒有拖延」，會按照時程繼續努力。
朱立倫說，過程當中最重要的是團結一切可以團結的力量，化解一切可以化解的敵人，盡最大的努力讓大家團結在一起，會努力讓主要候選人獲得最多支持，成為最強最好的候選人。
媒體詢問，前台北市長、台灣民眾黨主席柯文哲，預計5月17日由民眾黨公告提名參選總統，國民黨的期程是否會比這個時間早？朱立倫說，國民黨有自身的努力和目標，最後希望民眾黨能一起團結、努力、合作，不管是總統還是立委；國民黨會按部就班來做，希望結合所有非綠的朋友，為台灣好、為中華民國好一起努力。