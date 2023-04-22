7-11滷肉買1送1 全聯咖哩也買1送1：超人力霸王口味上市
迎接假日，通路發動限時優惠搶客。7-11有限時2天的「六日好康價」，今明兩天門市限定，春日莓好系列兩杯88元、黑糖珍珠撞奶也有兩杯99元，還有買一送一的餅乾及微波食品。全聯則是推出「春之咖哩季」，話題新品祭出《超人力霸王德卡》鹹蛋咖哩，還有民眾最愛的咖哩買1送1。
記者黃韻文/綜合報導
7-ELEVEN「六日好康價」活動登場，今明兩日（4月22日、23日）到門市享優惠，原價70元的黑糖珍珠撞奶／香鑽水果茶，同品項2杯99元；春日莓好系列則是同品項2杯88元，包括冰茶、奶茶及特大杯氣泡珍珠，原價75元、平均單杯特價44元，約是5.9折。
買一送一也沒少，泰國奶油吐司餅乾任選買1送1，台畜的冷凍食品也有同品項買1送1，平均下來，翠玉菜獅子頭30元、經典小肉丸30元、臘肉切片40元、筍乾滷肉40元。泰國Love Farm蜂蜜檸檬乾原價49元，限時兩天下殺到19元，3.9折比半價折幅還低。
全聯即起舉辦「春之咖哩季」檔期活動，亮相多款新品，像是蔡依珊個人品牌「炆久之芯WUNJO」推出有料的日系咖哩包，還有聯名《超人力霸王德卡》的鹹蛋咖哩，小孩光看外包裝就能吃掉一碗飯。即日起至5月4日前，3款咖哩相關商品買1送1，AROY-D即食咖哩醬平均64元，台灣越光米1.5公斤平均125元、生機薑黃粉260克平均190元。