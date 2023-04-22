大直NOKE忠泰4/29登場！夢幻極光冰場進駐 特色餐飲品牌搶先看
大直忠泰NOKE樂生活將於下週六（4/29）試營運，跳脫傳統百貨的框架，結合藝術策展、當代設計、輕奢選品、風格美食及運動的新型態商場，對此，《NOWnews》整理NOKE忠泰特色亮點，包括挑高12公尺的絕美極光溜冰場，還有3星米其林名廚全球首家餐廳進駐，網羅中、法、泰、日各國美食的餐飲選擇。
記者鍾怡婷/綜合報導
「NOKE忠泰樂生活」將於4月29日試營運，商場落腳於大直商圈，就在美麗華後方，總計超過6500坪，預計進駐100多家店櫃，百貨外觀為清新唯美的純白色建築，各樓層設計靈感來自於湖畔、松林、雲海等大自然元素，邀請法國巴黎街頭藝術家Jordane Saget首度來台，將NOKE的公共空間變成他的畫布，把商場打造成大型裝置藝術。
而商場進駐的品牌中，「Aurora Ice Rink 極光冰場」以極光為主軸，打造出夢幻的滑冰運動空間，滑冰場由忠泰和Ice Rink Concepts合作，挑高12公尺，還提供專業教練課程，除了娛樂、演出功能外，也讓專業選手可以競技、培訓，是台灣首座於商場符合國際冰球賽事規格的冰場。
其中餐飲服務引人關注的是，享譽國際的米其林三星主廚 Thomas Bühner ，全球首家餐廳「La Vie by Thomas Bühner 睿麗法式餐廳」將落腳NOKE忠泰，由他本人直接參與投資、經營的美食餐廳；還有東區最美咖啡廳勺日、摘下米其林綠星的小小樹食、日本咖啡品牌台灣首店ONIBUS COFFEE、帕米貝可法式千層、Sakimoto 嵜本生吐司。
「忠泰樂生活」也將開出7家自營餐飲品牌，有升級版全日義式餐飲「Bar DOMANI」、羅馬超人氣冰淇淋「Old Bridge」、高檔港式火鍋「明粵」、海味與陸地的鮮煮料理「煮山川」、坐落在雪場旁的景觀餐廳「雪場咖哩」。更禮聘國際知名建築大師隈研吾操刀「明粵」空間設計，成為大師在台灣的第一件餐廳作品。
🟡大直「NOKE 忠泰樂生活」百貨資訊
地址：台北市中山區樂群三路、敬業三路口
時間：4月29日試營運