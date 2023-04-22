台南旅遊最佳代言人周立峯獲頒崑山科大校友傑出成就獎

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崑大第17屆校友傑出成就獎的周立峯，在台南市深耕20餘年來具備札實、深厚的業界實力與餐旅業專業背景，一直是全國各大飯店、遊樂區、休閒觀光農場、餐飲業積極合作的事業夥伴，未來將運用人脈資源規劃結合產官學民單位，整合觀旅局風景區、文化局古蹟、觀光工廠等門票、星級旅館、特色民宿、溫泉飯店、台南美食小吃及伴手禮。
周立峯表示，將持續跨域與崑山科技大學、台南應用科技大學、南台科技大學、中華醫事科技大學、遠東科技大學、嘉南藥理大學及正修科技大學等教授群舉辦有關咖啡烘焙研習、咖啡拉花比賽、VR旅店導覽+3D旅遊等活動，並結合成大食品安全衛生風險管理研究所教授交流，對於各界成員的專業提升非常助益。
另外，為配合市府2024年舉行建城400年博覽會，大億國際旅行社精心推出高CP值僅999元的「台南旅遊美食護照」，內容囊括知名飯店、民宿約130家；知名美食伴手禮約40家；各商圈店家、美食餐廳、文創店約300家，合計近500家合作，優惠總價值高達1萬2千元，預計在今年9月份正式發行，預計總發行量30萬本。凡前5千名購買，另再加碼贈送價值4,580元的13吋萬國通路隨行收納手提箱，物超所值、買到賺到，想要暢遊台南的民眾千萬別錯過。