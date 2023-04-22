南韓明星廚師白種元「吃爆三重早餐」！愛上報紙垃圾盒:送兒子1個
南韓綜藝節目《白老師的街頭美食攻略2》以開發全球各大城市美食地圖為目標，帶領觀眾感受各地獨特且道地的味蕾。節目其中一站來到台北探索特色小吃，製作組在訪台前做足功課，不走人氣打卡名店行程，白種元帶領觀眾深入巷弄，從食物的故事到製作方式，都以一種寫實的方式介紹，加上拍攝手法相當細膩，節目在韓播出時，一度登上韓網熱搜榜冠軍。
記者陳雅蘭/綜合報導
白種元推薦許多道地小吃，除了品嚐肉粥、豬腳、滷肉飯、麵線外，連曾被英國人評比「十大噁心食物」榜首的豬血糕也大口品嚐，他形容口感像「把八寶飯切開拿去炸」，吃得津津有味的模樣讓韓國人直呼：「想馬上訂機票飛台灣！」
一幕白種元經過雞卷攤時忍不住停下腳步點餐，還用台語介紹這道食物的由來，拿到餐點準備品嚐時，卻突然哀怨：「為什麼在吃午餐的隔壁有這間店，妨礙我減肥！」隨後自嘲：「也是啦，何必減肥呢？」完全被美食收服，台韓網友都大讚「很用心在介紹」。
《白老師的街頭美食攻略2》在台行程橫跨雙北市，還入境隨俗朝聖三重人的早餐「虱目魚蓋飯」，整碗滿滿的無刺魚肉切片蓋好蓋滿，清淡香醇又沒腥味，吃起來很像鰻魚蓋飯，還能選擇辣度。他也以逗趣的方式介紹「傳單垃圾袋」的文化，大讚店家貼心，笑稱要戴在頭上不然會吃壞肚子，最後決定帶一個回去送給大兒子做禮物。
節目中介紹的店家其實都小有名氣，白種元吃了至少12道料理，網友將其做成美食地圖，隨著節目播出，勢必再掀起另一波韓國人來台旅遊的風潮。《白老師的街頭美食攻略2》4月23日晚間6點在東森戲劇台播出。