崑山科大電動車產學成果捐贈典禮 副總統賴清德見證成果
崑山科技大學今（22）日舉辦58週年校慶及電動車產學成果捐贈典禮，適逢世界地球日，除展示企業捐贈並與師生共同研製開發的電動車外，時尚學程學生精彩演出「重返璀璨年代–電動古董車永續時尚開幕秀」，副總統賴清德、台南市長黃偉哲及產官學界貴賓皆親臨見證技職成果。
記者張振興/台南報導
崑山科大持續鏈結產業資源，布局電車產業育才，22日校慶大秀技職教育成果，展示由師生攜手企業共同改造的電動車，包括「全球最大古董車復刻王」合擎公司捐贈的古董車2台、雍御企業捐贈的沙灘車3台、泰國BDI科技學院捐贈的嘟嘟車等，以及與公信電子合作改造的Luxgen(納智捷) URX，另有福斯T1古董車、全家便利智慧電動物流車等車款。
校長李天祥表示，世界各國制定「2050淨零排放」救地球的政策，電動車已成為趨勢，台灣也積極以政策助攻國內電車產業，電動車將出現躍進式的大成長。崑大投入各項減碳活動，並於2022年簽署大學永續發展倡議書，共同為追求永續發展而實踐具體行動，2022年第三屆《遠見》USR大學社會責任獎，崑山科技大學分別榮獲「在地共融組」首獎及「生態共好組」楷模獎，成為全國唯一獲得兩個獎項的科大；2023年第四屆《遠見》大學社會責任獎，以「永康工業區及鄰近區域暨國際化綠色需求和永續發展」計畫，榮獲大學社會責任獎生態共好組楷模獎，連續2年都獲獎，顯示該校推動成果獲得肯定。
崑山科大藉由產學捐贈典禮，期盼技職教育向下扎根、協助產業人才培育及電動車研發基地建置，產官學研各界全力加持，成為南部電動車首屈一指的研發中心。