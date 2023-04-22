北高雄產業園區案動土　陳其邁：水電不是問題

北高雄產業園區今(22)日舉行園區開發案動土典禮，預計未來可創造128億的年產值，增加2400個就業機會，優先招商區預計今年5月受理廠商承租，市長陳其邁也向業者們信心喊話強調：「水不是問題，電不是問題！」外，高市府也將從投資設廠到整個行政做一條龍的服務，務必讓整個投資能夠順利的落地。
記者郭凱杰／高雄報導
因應台商回台及地方產業設廠用地需求，經濟部提供25公頃的產業用地的北高雄產業園區今天上午舉辦動土典禮，由經濟部長王美花與高雄市長陳其邁共同主持，立法委員邱志偉、邱議瑩及地方多位民代到場參與，將引進包含金屬製品、機械設備及光電等產業，可支援串聯鄰近永安及本洲園區等相關產業鏈，為高雄產業發展發揮擴增與外溢的加乘效益。第1優先招商區計6.53公頃，可提供20家廠商進駐。
陳其邁表示，北高雄產業園區是位在原來台糖九鬮農場，交通相對方便，連結包括橋科、路科及岡山一些重大工業區，更是北高雄螺絲扣件最重要的生產聚落，所以廠商對土地的需求非常強勁。在園區開闢時，會加強改善當地綠地、公園、滯洪池等相關設施，且將交通及環境衝擊減到最低，提供一個合宜、交通便捷的產業園區。
陳其邁也感謝立法委員積極協商當地的聯外道路，包括高鐵橋下的台39線、岡山第二交流道、路科路段的東延，都已經獲得國科會、交通部等同意來加速進行開發。另外在廠商進駐部分，他相信不會有太大問題，園區的招商、投資設廠，到整個行政服務，政府單位都會做一條龍的服務，務必讓投資能夠順利落地。
王美花也表示，園區土地取得感謝台糖公司全力配合，也會努力讓園區的水、電到位，此地比照科學園區的規格，做好公共設施、美化、在地滯洪等，後續交通的部分也會與市府及跨部會協商。