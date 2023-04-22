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禾浩辰奪香港女星初吻！「三觀不正」談婚外戀　遭她嫌像親手掌

▲禾浩辰與香港創作歌手Serrini樹莉莉在MV中有許多親密戲。（圖／鑽石娛樂提供）
▲禾浩辰與香港創作歌手Serrini樹莉莉在MV中有許多親密戲。（圖／鑽石娛樂提供）

記者吳雨婕/綜合報導

香港創作歌手Serrini樹莉莉近期推出新歌〈hey there〉MV，MV找來曾演出《等一個人咖啡》、《報告老師！怪怪怪怪物》、《月老》的男演員禾浩辰合作，兩人在戲中更有激情吻戲，讓首次獻出螢幕初吻的Serrini大喊：「我突破舒適圈了！」

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MV導演Maggie為Serrini、禾浩辰設計了「三觀不正」的感情觀，讓禾浩辰扮演在香港打拚的已婚台男，透過一段在諮商室的相遇，與同樣心靈破碎的Serrini展開一段婚外戀情。雖然舞台經驗豐富，但與素未謀面的禾浩辰對戲，還要一起滾床單、演出吻戲，也不免讓Serrini直呼「壓力山大」，不過實際合作後，她大讚禾浩辰專業以及謙和有禮，更形容像是上了一堂他的戲劇課。

▲香港創作歌手Serrini樹莉莉近期推出新歌〈hey there〉MV，找來禾浩辰擔任男主角。（圖／鑽石娛樂提供）
▲▼香港創作歌手Serrini樹莉莉（上、下圖左）近期推出新歌〈hey there〉MV，找來禾浩辰（上、下圖右）擔任男主角。（圖／鑽石娛樂提供）
▲香港創作歌手Serrini樹莉莉近期推出新歌〈hey there〉MV，找來禾浩辰擔任男主角。（圖／鑽石娛樂提供）
 
Serrini分享，禾浩辰知道她沒有太多演戲的經驗，便分享自己也非科班出身，要她投入並相信導演與他的帶領即可。除此之外，當Serrini煩惱她不熟悉鏡位、忘記該怎麼回到上一個動作時，禾浩辰也安撫她會有副導協助，成為這次拍攝令人相當安心的存在！不過問到跟他親吻是什麼感覺的時候，Serrini則幽默回應，跟陌生人親吻：「就像在親自己手掌一樣。」


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