卸任依舊戰狼風！中國前駐美大使：希望AI比美國一些人還聰明
中國前駐美大使崔天凱在任期間，曾多次針對中國與西方國家的關係，發表強硬言論，即使卸任後依然不改「戰狼本色」，在21日舉行的「中國式現代化與世界」藍廳論壇上，被問到有關人工智能將如何影響國際關係時，聲稱「希望人工智能比現在美國一些有錯誤認知的人要聰明」。
國際中心蔡姍伶／綜合報導
根據《澎湃新聞》報導，近期人工智能領域出現重大突破，甚至有分析認為ChatGPT將極大的改變人類社會形態，包含國際關係。去年11月，美國前國務卿季辛吉（Henry Kissinger）曾在華盛頓國家大教堂的論壇活動上表示，人工智能是軍備控制的新前沿，如果大國不想辦法限制人工智能的影響力，就會是場導致災難的瘋狂競賽；還呼籲美中這2個科技大國，應針對如何設立人工智能道德規範、行為準則展開緊急對話。
21日在面對中媒提問相關議題時，崔天凱回應，他不是科技專家，所以不是很了解，但美國現在搞的所謂「脫鉤斷鍊」，就是想在高技術領域和中國脫離關係，但阻斷中國科技、圍堵中國發展的事，都是損人不利己，因為科學技術發展的成果應該是全世界人民共享，做這樣違反客觀規律的事，早晚都會碰壁。
崔天凱並指出，所有國家都想發展高科技來獲得領先地位，這很正常，但怎麼實現，還是在於自己的努力、開放以及與他國的合作，相互借鑒、相互促進，而不是搞「小院高牆」或打壓別人。
崔天凱還舉了田徑的比喻，認為賽跑時不能老想著回頭看誰追上來，就出腳想絆倒對方，而是應該從中得到激勵與警惕，促使自己跑得更快，直言：「我不懂人工智能，但我希望人工智能比現在美國一些有錯誤認知的人要聰明一點。」