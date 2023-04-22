五股觀音坑橋溪斷裂工安意外 新北綠議員質疑標案有弊？
針對昨日五股「觀音坑溪橋」包商進行橋樑改善工程時忽然斷裂坍塌，造成3名工人受傷的工安意外，新北市議員卓冠廷今（22）日在臉書發文爆料，指出新北市政府砸1983萬做結構更新工程，發包的卻是「丙級」營造廠，質疑標案的審標作業及施工督導有無問題？呼籲今日將結束星國市政參訪行程返台的新北市長侯友宜負責及回應。
記者吳嘉億／新北報導
卓冠廷文章中表示，橋梁使用超過17年，去年檢測結構生鏽劣化，高灘處規劃「五股觀音坑溪橋梁改善工程」，去年底由丙級營造有限公司得標；根據營建署規定，丙級營造業承接工程規模範圍，沒有符合建築物高度21公尺以下、建築物地下室開挖6公尺以下及橋樑柱跨距15公尺以下等丙級營造業承接工程的規定，根據土木技師資格專家意見，如果是一般養護工程、「不涉及結構」的話當然沒問題，但是此案涉及「橋梁結構系統性更新」，至少包含吊索、支承墊、進橋板、欄杆等設備更換，依照法規，一開始就該限制工程能力更高的乙級營造廠商才能投標，這也是政府將營造廠商分級的本意。
卓冠廷文章內也提到，團隊詢問水利局高灘處相關問題，但卻得到「公文要簽到局長，七天後才會回覆」，砲轟市長不在家，議員連一個簡單的原則問題，都要等七天才有回覆，離譜至極，要求今天返台的侯友宜負責，說明五股觀音坑溪橋梁改善工程是否有弊？招標是否有問題？施工督導有無問題？會不會負責調查到底，向人民、向議會報告？強調公共安全不能妥協，要求侯友宜及市府團隊回應。
新北市政府水利局提出3點說明，表示按照營造業承攬總額認定辦法規定，橋樑修繕工程經召開設計審查會議，邀請外部專家學者審查同意，發包工程費1983萬元，符合營造業承攬總額認定辦法規定；相關營造廠提出的施工計畫書也有技師簽證並現場督導施工；另外涉及橋樑結構計算因已委託鑑定，待技師公會鑑定報告完成再行提供。
新北市政府高灘處表示，目前已封閉工地現場，今日上午8時邀請技師公會到場協助檢視釐清原因，於12時開始辦理拆除清理，以免影響河川水流；另外也會啟動新橋建設作業，儘快完成新橋關劃設計及發包工作。