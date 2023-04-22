氣候變遷署籌備處揭牌！關注減量、調適　預計明年下半徵收碳費

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張子敬說明，《環境部暨所屬三級機關（構）組織法》草案已獲立法院初步支持，完成初審進入朝野黨團協商階段，盼本會期通過；由於《氣候變遷因應法》今年2月15日總統公布施行後，業務急遽成長，故採一步到位方式，先行成立氣候變遷署籌備處，補足急迫業務所需人力，同時接軌氣候變遷署籌備工作。
張子敬表示，氣候變遷是全球共同面臨嚴峻的挑戰，2021年總統蔡英文明確宣示我國與全球一致，以2050淨零轉型為目標，這2年來我國已提出淨零排放路徑規劃，並完成《氣候變遷因應法》，不僅將2050淨零排放目標入法，對於氣候治理、氣候變遷調適、碳定價推動策略以及推動全民參與，都有明確規範。
面對各界關注後續盤查、碳費機制等細節何時出爐，張子敬說，CBAM即將在今年10月施行，供應鏈加速減碳要求等，因此，在環境部組改前，需要成立氣候變遷署籌備處，增加人力，並讓氣候變遷因應法的各項子法、碳盤查、碳費徵收、氣候變遷調適等各項工作都能如期推展。
媒體提問有環保團體建議碳費徵收每公噸新台幣500元。張子敬強調，「碳費是經濟手段而非財政工具」，徵收目的是為促進實質減量，而非關注徵收金額甚至造成成本轉嫁，所以有累進稅率或自主減量計畫的優惠費率等，「如果單單只是講說一噸收多少錢，同一個產業它很容易就直接轉嫁到價格裡面去，那對於產業它的減碳，其實不會有太大的作用。」
對於碳費的徵收期程，張子敬說，環保署目前正在規劃盤查與收費機制，預定下半年端出腹案與各界討論，碳費徵收的金額則將由審議會於明年上半年討論、下半年開始徵收，此進度將與CBAM的期程接軌。
有關氣候變遷署人力狀況，籌備處主任蔡玲儀表示，為利「環境部氣候變遷署」的業務籌備與銜接，籌備處下設「綜合規劃組」、「排放管理組」、「減量推動組」及「調適韌性組」等4組共15科，其人力來源除自環保署氣候變遷辦公室現有人力48人移撥外，將持續增補至84人。
蔡玲儀說，籌備處首要工作為擬定《氣候變遷因應法》相關子法、規劃及推動碳費徵收制度、掌握各部門階段管制目標推動情況、管考各部會淨零路徑推動情況與整備歐盟實施CBAM的因應作為等。