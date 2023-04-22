李多慧泳裝應援！3年前「濕身片」被挖出 粉絲讚：身材真的厲害
南韓啦啦隊女神李多慧，自從加入樂天女孩啦啦隊後，就在台灣造成旋風，也讓越來越多人對她的過去充滿好奇。日前，就有網友翻出李多慧還在韓國職棒起亞虎應援的影片，還被大家拿起水槍狂射，也讓好身材一覽無遺。
記者詹鎰睿/綜合報導
事實上，熱愛表演舞蹈的李多慧，2019年就加入韓國職棒起亞虎啦啦隊，首次登場就掀起海內外球迷的高度關注，親民的舉動更擁有大批粉絲追隨，日前，就有PTT網友分享李多慧過去在起亞虎參加「涼水祭」的應援畫面。
只見李多慧穿著清涼又可愛的Tiffany綠泳裝，搭配一件黑色海灘褲，一邊跳舞，一邊與大家盡情玩水，也讓完美的身材曲線通通露出，結實的腹肌與螞蟻腰相當吸晴，影片曝光後，也立刻湧入網友們朝聖大讚，「身材真的不錯！好結實」、「妝沒全花OK 」、「好可愛，戀愛惹」、「台灣也來辦一場，球場玩潑水一定超爽。」
其實台灣職棒的中信兄弟，過去就曾辦過夏日限定主題活動「涼水祭」，與現場球迷們共同狂歡，啦啦隊Passion Sisters還會拿著水槍掃射球迷，讓大家降溫消暑，廣受球迷們好評，至於今年還會不會有涼水祭主題日，也讓大家相當期待。