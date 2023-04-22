劉櫂豪賴坤成政治糾葛！黨內嘆既生瑜何生亮

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同是民進黨內政治菁英，兩人政治恩怨從民國95年開始。當時台東縣長吳俊立因案解職，縣長補選，原先挑戰吳俊立失敗的劉櫂豪順理成章再投入補選，不過當時民進黨考量吸納中間選票，讓劉櫂豪以無黨籍參選。既然民進黨未提名，賴坤成也堅持投入補選，分裂的民進黨對抗團結的國民黨，被歸咎為劉櫂豪敗選原因之一。
民國98年當時立委黃健庭選上縣長，後來立委遺缺補選由賴坤成當選；100年民進黨立委提名初選，劉櫂豪跳出來擊敗爭取連任的賴坤成並當選，賴坤成只當了半屆立委，耿耿於懷，104年東山再起挑戰劉櫂豪，投入立委黨內初選，再度失利，從此政壇路兩人只有競爭、沒有合作。
這段期間多次縣長、立委選舉，賴坤成不是被勸退就是民調無法勝出，因此變成「縣長、立委都是一個人 （劉櫂豪）在選」。
去年縣長選舉，賴坤成展現破釜沉舟決心，辭去財團法人台灣中小企業聯合輔導基金會董事長，宣布參選台東縣長；不過，因黨中央「沒收」初選，賴坤成忿忿不平，直接宣布2024年立委選舉不再退讓。
去年縣市長和基層民代選舉後，賴坤成就結合當選公職的子弟兵，有鄉長、縣議員、鄉民代表、村里長開始跑基層，宣示「重返國會」決心；今年3月間登記初選後，將初選當作大選拚，他自己都說「從來沒有選這麼認真的」。
今天初選結果出爐，劉櫂豪敗北，過去鴨子划水幫賴坤成助選的前行政院東部聯合服務中心執行長洪宗楷、縣議員黃治維、台東市民代表蔡政家今天都浮出檯面，參加賴坤成的記者會。
加上稍早前已公開站台的池上鄉長林建宏、縣議員林參天、市民代表王泰捷、卑南鄉美農村長陳治東，賴坤成的團隊已成軍。
劉櫂豪尊重初選結果，他說，未來無論在哪個崗位，都繼續關心這塊土地。
劉櫂豪學歷為政大法律系，當過法官、台東副縣長、民進黨中央黨部組織推廣部主任、3屆立法委員至今。
賴坤成台大法律系畢業，當過律師、國大代表、台東市長、立法委員，台灣中小企業聯合輔導基金會董事長。
兩人學經歷相當，同是法律人、台東民進黨內的一時之選，糾葛近20年的政治路今天暫告一段落，不僅外界，就連民進黨內資深黨員、前民進黨台東縣黨部執行長陳敏智都感嘆「既生瑜，何生亮」。（編輯：唐聲揚）1120422