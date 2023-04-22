今迎地球日！7-11特大杯美式買1送1　星巴克限一天買1送1

獨／雞排憑什麼漲到100元？肉攤老闆說出實情　最大苦主超意外

▲最近雞肉價格持續飆漲，炸物攤不堪成本，雞排甚至漲到一片要價100元！（示意圖/賣菜郎廖炯程授權提供）
▲最近雞肉價格持續飆漲，炸物攤不堪成本，雞排甚至漲到一片要價100元！（示意圖/賣菜郎廖炯程授權提供）

記者張嘉哲/綜合報導

在這物價飆漲的時代，每年要經歷多少餐廳、銅板美食漲價早就見怪不怪，不過在前些日子天使雞排宣布雞排漲到100元一片之後，爆出巨大反彈，日前派克雞排也跟著「凍未條」漲到一片85元，讓不少網友感嘆「雞排價格已經回不去」、「這輩子可能不會再吃雞排」。然而，這中間到底出了什麼差錯？缺蛋為何缺到變成雞肉也跟著漲翻天？《NOWnews》特別採訪新莊公有市場攤販老闆廖炯程分享看法，這才知道最大苦主「其實是炸雞攤販」，不被顧客諒解的他們，可以說是有苦也說不出。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲排隊名店「天使雞排」宣布漲價，4/1起雞排一片100元。（圖／翻攝天使雞排臉書）
▲排隊名店「天使雞排」從4/1起雞排一片100元，讓不少民眾感到震驚。（圖／翻攝天使雞排臉書）
在了解雞肉漲價背後原因，首先大家必須知道，我們一般吃的雞隻是「肉雞」，而負責生蛋的則為「蛋雞」，然而「種雞」則是所有雞隻的原始來源，台灣種雞場通常會從國外引進優良的雞種，在國內繁殖、飼養小雞仔之後，再將小雞仔賣給中雞場，而一隻優良的種雞可以孵化一百多隻蛋雞或者肉雞，但培育種雞到孵化「蛋雞」以及「肉雞」的過程中，這中間必須經過至少半年以上的時間。

那麼為何會出現「又是缺蛋、雞肉也飆漲」情況呢？新莊公有市場攤販老闆廖炯程透露「隔壁雞肉攤的老闆表示，因為現在禽流感的緣故，不只是肉雞、蛋雞受到影響，就連種雞也出現撲殺死亡的情況，所以作為兩者上游的種雞場也沒辦法穩住時，蛋雞場跟肉雞場都處於同樣條件的損害，加上培育種雞本身需要時間較長，因此後來孵出來的肉雞仔自然就奇貨可居了，而蛋雞同樣受到影響，肉雞的蛋也不會被當作蛋雞生下的蛋賣，所以雞蛋當然就有缺口」。

▲
▲禽流感疫情緣故，造成許多養雞場進行撲殺作業，不只有蛋雞、肉雞也同樣受到影響。（示意圖/NOWnews資料照）
「原本正常的雞仔一隻幾十元可以賣給中雞場飼養，現在一隻已經到了40幾元，也就是一隻雞仔漲了30元」廖老闆說「聽到這自然反應就聯想到了雞排上，因為一隻雞就只有兩片雞排，交貨價格未漲價前小片30多元，大片40多元，現在出貨的價格接近小片50元，大片60元！就算不賺錢的情況下，至少一片就要漲20元才夠本！

廖老闆感嘆「雞排攤真的沒有賺很多錢，雞排這個品項以毛利率來說，老闆更希望你買份炸雞皮呢！但他們不漲價賣雞排又是虧錢，漲價了也真的只是反應成本」廖老闆也說「有在吃傳統市場雞胸肉的健身群應該更有感，之前處理好的雞胸肉一斤85元，現在一斤要125元，漲了四成多，現在菜市場的情況是叫了貨，不見得會來，有來什麼賣什麼，反正都會搶光光，因為每天雞隻的缺口還差十幾萬之雞，都已經把下個月要宰的扣搭拿來先擋了。」

▲派克雞排漲價，老闆回應，「連自己都買不下去」。（圖／2派克脆皮雞排臉書）
▲派克雞排日前宣布漲價到一片85元，引起民眾議論。（圖／2派克脆皮雞排臉書）
事實上，派克日前宣布雞排漲價之後，派克雞排創始老闆李先生也有接受《NOWnews今日新聞》訪問，他也無奈透露「雞肉漲得太離譜，高到不能承受，成本已經比先前多出5成，賺的利潤連房租都不夠付，加盟主們都不樂見雞排價格高得讓人難以負荷，但現在雞肉不只貴又缺貨」坦言有些加盟主甚至都快不想賣了。

而看看肉攤老闆揭露的雞仔、雞胸肉漲幅，可見派克老闆的所言不假，成本或許可以說是暴增比五成還更高！炸物攤老闆各個苦撐，微幅漲價反應成本，卻成了民眾心中的戰犯甚至被拒買，實在相當難為，「民眾可以不要吃，老闆生意能不能不要做？」答案我想你我心中都有，只能說這一波雞排漲價之亂，看起來最大苦主可以說是炸物攤販自己了！

獨／雞蛋真的還缺嗎？直擊「南北菜市場」攤位　婆媽說出實情

超大雞腿便當賣65元！客一聽秒改口「買兩個」　眾見份量跪求店家

雞蛋突然不缺了？「路口蛋海專賣」遭嗆囤蛋　老闆揭真相

雞蛋、雞排一秒就輸了！「大魔王」漲2倍抓包：直接吃土

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀