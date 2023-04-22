獨／雞排憑什麼漲到100元？肉攤老闆說出實情　最大苦主超意外

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那麼為何會出現「又是缺蛋、雞肉也飆漲」情況呢？新莊公有市場攤販老闆廖炯程透露「隔壁雞肉攤的老闆表示，因為現在禽流感的緣故，不只是肉雞、蛋雞受到影響，就連種雞也出現撲殺死亡的情況，所以作為兩者上游的種雞場也沒辦法穩住時，蛋雞場跟肉雞場都處於同樣條件的損害，加上培育種雞本身需要時間較長，因此後來孵出來的肉雞仔自然就奇貨可居了，而蛋雞同樣受到影響，肉雞的蛋也不會被當作蛋雞生下的蛋賣，所以雞蛋當然就有缺口」。
「原本正常的雞仔一隻幾十元可以賣給中雞場飼養，現在一隻已經到了40幾元，也就是一隻雞仔漲了30元」廖老闆說「聽到這自然反應就聯想到了雞排上，因為一隻雞就只有兩片雞排，交貨價格未漲價前小片30多元，大片40多元，現在出貨的價格接近小片50元，大片60元！就算不賺錢的情況下，至少一片就要漲20元才夠本！」
廖老闆感嘆「雞排攤真的沒有賺很多錢，雞排這個品項以毛利率來說，老闆更希望你買份炸雞皮呢！但他們不漲價賣雞排又是虧錢，漲價了也真的只是反應成本」廖老闆也說「有在吃傳統市場雞胸肉的健身群應該更有感，之前處理好的雞胸肉一斤85元，現在一斤要125元，漲了四成多，現在菜市場的情況是叫了貨，不見得會來，有來什麼賣什麼，反正都會搶光光，因為每天雞隻的缺口還差十幾萬之雞，都已經把下個月要宰的扣搭拿來先擋了。」
事實上，派克日前宣布雞排漲價之後，派克雞排創始老闆李先生也有接受《NOWnews今日新聞》訪問，他也無奈透露「雞肉漲得太離譜，高到不能承受，成本已經比先前多出5成，賺的利潤連房租都不夠付，加盟主們都不樂見雞排價格高得讓人難以負荷，但現在雞肉不只貴又缺貨」坦言有些加盟主甚至都快不想賣了。
而看看肉攤老闆揭露的雞仔、雞胸肉漲幅，可見派克老闆的所言不假，成本或許可以說是暴增比五成還更高！炸物攤老闆各個苦撐，微幅漲價反應成本，卻成了民眾心中的戰犯甚至被拒買，實在相當難為，「民眾可以不要吃，老闆生意能不能不要做？」答案我想你我心中都有，只能說這一波雞排漲價之亂，看起來最大苦主可以說是炸物攤販自己了！