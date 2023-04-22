日本二戰運輸船遭擊沉！船上千名戰俘遇難 81年後終在深海尋獲
一群深海探險家表示，他們找到了日本二戰運輸船蒙特維多丸號（SS Montevideo Maru）的殘骸，該船於1942年在菲律賓外海被美軍潛艦魚雷擊沉，船上近1000名澳洲戰俘喪生。蒙特維多丸號沉船的具體位置始終是個謎，時隔81年後終於在呂宋島西北方約4000多公尺深的海底被發現，澳洲戰爭紀念館主席比茲利（Kim Beazley）表示，遇難者總算可以安息，遺族們也能放下心中牽掛，稱這是「具有里程碑意義的重大時刻」。
記者倪浩軒/綜合報導
綜合外媒報導，1942年7月1日二戰期間，蒙特維多丸號載著約1060位戰俘，從新幾內亞出發航向海南島。當時船上有979位澳洲人，其中大多數是投降士兵，也有少部分平民，另外還有來自其他13國的平民。美國潛艇不知道船上載有戰俘，發射魚雷將船擊沉，蒙特維多丸號的沉沒也成為澳洲史上最嚴重的海難。
蒙特維多丸號81年來一直未被找到，這次重新組織尋船任務的海上考古基金會「Silentworld Foundation」透露，他們與荷蘭的深海調查公司和澳洲軍方合作，啟用了配備聲納的自主水下載具等高科技設備，於4月6號開始在呂宋島附近海域搜尋，終於成功找到了蒙特維多丸號。Silentworld Foundation表示，蒙特維多丸號將會原封不動留在原址，「我們正在看的是1000多人的安息之地」，出於對遇難者的尊重，將不會進行任何後續的搬移。
澳洲戰爭紀念館說，他們一直在蒐集有關蒙特維多丸號的故事，如今可以自豪且欣慰地說，隨著沉船被發現，終於替這個篇章劃上某種程度的句點。澳洲戰爭紀念館還說，蒙特維多丸號沉沒後有少數日本船員獲救倖存，他們透露船上的澳洲人一直到最後一刻，都還在互相唱歌打氣。
澳洲戰爭紀念館主席比茲利透露，自己的叔叔也在蒙特維多丸號上喪生，稱蒙特維多丸號的悲劇是澳洲幾代人的共同記憶，從2009年開始，遺族們再次敦促澳洲政府尋找蒙特維多丸號，直到今天終於有了結果，也總算是給遺族們帶來一些安慰。