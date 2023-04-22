曾莞婷求《化劫》卻身陷危險！劇組動員扛大甲媽祖鑾轎
靈異天后笭菁暢銷小說《化劫》改編自真人真事，電影《化劫》由新銳導演施文翰執導，黃冠智、雷嘉汭、劉子銓、曾莞婷、黃騰浩、柯叔元、于子育等實力派眾星主演，曾莞婷跟黃騰浩演出為求化劫卻身陷危險的夫妻，引爆一連串事故發生。《化劫》今（22）日正式定檔又適逢大甲媽祖遶境，導演施文翰與7位主演前往台中參與盛會祈福，除準備結緣水為香客們應援，也搭起大棚子迎接天后神轎。
記者黃雅琪/綜合報導
《化劫》首場宣傳活動迎接大甲媽祖，團隊都相當重視，「本土劇女神」曾莞婷凌晨趕完南部行程立即飛奔，于子育、柯叔元、黃冠智等也喬出軋戲空檔，力拚全員到齊。團隊不僅感受到民眾熱情，還體驗扛媽祖鑾轎，讓眾人直呼：「永生難忘！希望在媽祖婆的加持下電影大賣。」
「千萬不要進錯了廟、拜錯了神，把八字給了不該給的人。」台灣人愛算命拜拜求神，甚至有人因為執念亂拜廟引來災禍；《化劫》首支概念預告，結合時下最夯的線上算命，生日數字看似沒什麼嚴重性，但八字如果落在邪魔歪道等有心人的手上，恐會招來可怕後果。
《降河洄游》金鐘獎最佳男配角黃冠智、《哭悲》2022台北電影節非常新人雷嘉汭、《無聲》劉子銓，3位年輕演員是《化劫》核心「打怪3人組」：阿呆、王羽凡、小胖，面對邪惡的反派，將以堅定的友情攜手度過難關！柯叔元跟于子育則一起飾演男主角阿呆的爸媽，也是戲裡「萬應宮」的廟公跟文乩；曾莞婷跟黃騰浩首度合作，演出為求化劫卻身陷危險的夫妻，也是引發一連串事故的重要主因。《化劫》6月21日全台上映。