女駕駛撞車！狀告特斯拉自駕有瑕疵敗訴　陪審團：車主應自行負責

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法院最新判決出爐後，女駕駛得知敗訴獲得零賠償，當場痛哭流涕。《路透社》訪問陪審團對於判決的細節，陪審團透露，安全氣囊並未喪失功能，特斯拉也並未隱瞞任何資訊，特斯拉在使用手冊中已說明不要在市區街道使用自動駕駛輔助系統，且提醒駕駛即便啟用自動駕駛輔助系統，也應隨時掌控汽車，車禍意外的責任歸屬於駕駛本身，不能咎責於自動駕駛輔助系統。
喬治城大學法學院教授華特斯（Ed Walters）表示，這起判決對特斯拉是「巨大的勝利」，對於特斯拉的車主們則是很好的提醒，真的不能過度依賴自動駕駛輔助系統。
在特斯拉上市以後，發生車禍到底該由駕駛或自動駕駛輔助系統負責，就一直是引起大眾熱議的話題。跟外界普遍擁有的印象不同，其實特斯拉屢次強調自動駕駛輔助系統不等於自動駕駛，只能算是半自動，駕駛仍要隨時接管。雖然馬斯克確實曾說過，特斯拉的Autopilot系統「比駕駛更安全」，而且「Autopilot」的名字也很容易讓人誤解成自動駕駛。
特斯拉在首次相關訴訟中獲得勝利，有法學教授認為指標意義重大，但也有專家認為，若駕駛在車禍事故中死亡，很可能陪審團又會有不同看法。特斯拉贏了這場官司，但未必能夠贏得整場關於「誰該替車禍負責」的戰爭。