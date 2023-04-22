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女駕駛撞車！狀告特斯拉自駕有瑕疵敗訴　陪審團：車主應自行負責

▲美國加州有一位女駕駛，認為特斯拉自駕系統有瑕疵，導致自己車禍意外受傷，狀告法院求償300萬美元。21日判決出爐，女駕駛敗訴。（示意圖，非當事人／取自unsplash）
▲美國加州有一位女駕駛，認為特斯拉自駕系統有瑕疵，導致自己車禍意外受傷，狀告法院求償300萬美元。21日判決出爐，女駕駛敗訴。（示意圖，非當事人／取自unsplash）

記者倪浩軒/綜合報導

特斯拉（Tesla）電動車以先進的自動輔助駕駛系統聞名，但有些駕駛過於依賴輔助系統，甚至在車輛行駛時呼呼大睡，也引發不少爭議。而美國加州有一位女駕駛，她於2020年將特斯拉告上法院，稱自己在使用自動駕駛系統時，發生意外導致嚴重受傷，認為特斯拉自駕系統有瑕疵，索賠300萬餘美元。而21日加州法院判決出爐，認定女駕駛敗訴，特斯拉一毛錢都不用賠。陪審團強調，輔助系統始終只是輔助，發生車禍仍是駕駛本人應自行負責。這是車主狀告特斯拉自駕系統的首起判例，可能會對日後的類似訴訟起到指標作用。

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根據《路透社》報導，該位女駕駛在市區開車時，聲稱自動駕駛系統突然讓車輛衝向路邊，接著安全氣囊猛烈爆開，導致她下巴骨折、牙齒脫落，顏面神經受損。女駕駛認為特斯拉在自動駕駛和安全氣囊的系統設計上有瑕疵，提告求償300餘萬美元。

法院最新判決出爐後，女駕駛得知敗訴獲得零賠償，當場痛哭流涕。《路透社》訪問陪審團對於判決的細節，陪審團透露，安全氣囊並未喪失功能，特斯拉也並未隱瞞任何資訊，特斯拉在使用手冊中已說明不要在市區街道使用自動駕駛輔助系統，且提醒駕駛即便啟用自動駕駛輔助系統，也應隨時掌控汽車，車禍意外的責任歸屬於駕駛本身，不能咎責於自動駕駛輔助系統。

喬治城大學法學院教授華特斯（Ed Walters）表示，這起判決對特斯拉是「巨大的勝利」，對於特斯拉的車主們則是很好的提醒，真的不能過度依賴自動駕駛輔助系統。

在特斯拉上市以後，發生車禍到底該由駕駛或自動駕駛輔助系統負責，就一直是引起大眾熱議的話題。跟外界普遍擁有的印象不同，其實特斯拉屢次強調自動駕駛輔助系統不等於自動駕駛，只能算是半自動，駕駛仍要隨時接管。雖然馬斯克確實曾說過，特斯拉的Autopilot系統「比駕駛更安全」，而且「Autopilot」的名字也很容易讓人誤解成自動駕駛。

特斯拉在首次相關訴訟中獲得勝利，有法學教授認為指標意義重大，但也有專家認為，若駕駛在車禍事故中死亡，很可能陪審團又會有不同看法。特斯拉贏了這場官司，但未必能夠贏得整場關於「誰該替車禍負責」的戰爭。

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