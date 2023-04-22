澎恰恰失聯41年老友！竟是「林聰明老闆」 靠砂鍋魚頭年收入破億
資深藝人澎恰恰，因債務纏身多年，但他樂觀看待，努力轉行賣泡菜還債。今（22）日他就在臉書發文透露，人在故鄉嘉義做生意的他，意外發現砂鍋魚頭的老闆，竟然是他41年前失聯的好友「林聰明」，奇妙的緣分也讓大家感到相當溫馨。
記者詹鎰睿/綜合報導
澎恰恰在臉書提到，日前他到嘉義工作時，公司社長就帶他來到林聰明沙鍋魚頭用餐，也不禁回想民國71年前的往事，「我在民國71年前後，白天在嘉義郵局當郵差，晚上在六福茶樓唱歌，那時六福茶樓的經理是我當兵時兵器連的同梯，人帥歌喉好，兩人互相摸索吉他指法，他的編號111我叫他『三條』，我姓彭他叫我『彭仔』。」兩人感情十分要好。
不過澎恰恰提到，後來北上闖蕩演藝圈之後，他就和對方漸漸失去聯繫，結果和砂鍋魚頭的小老闆聊完天後，也和對方的爸媽碰面打聲招呼，「沒想到一看到林聰明老闆本人，言談中發現我很像是他失散多年的老朋友，一聊還真的讓我把埋藏多年的記憶都找回來了。」
澎恰恰開心直呼：「我跟三條在年輕剛奮鬥的時候相識，多年後的相遇本該都功成名就，如今當年推著小車攤的『三條』，已經是林聰明沙鍋魚頭的老闆，『澎仔』卻剛在創業路上起步，好在老天爺幫了個忙，讓我有機會跟老朋友在創業路上多求教。」如今創業賣泡菜後，又得到老朋友的幫助，讓澎恰恰感到無比幸福，「謝謝我的泡菜之路，讓我在故鄉嘉義再次找回初衷。」