「十億女星」王宥忻跨界成立動權會！地球日發聲：投資我們的星球
「財富女神」王宥忻身為萌獸教主，也是動物權益促進會的籌備會主委，日前遠赴新加坡考察夜行動物館，為接下來的萌獸樂園做準備，王宥忻也從過程中體會到，地球上各種生物共存共榮是件幸福的事，「這也是為什麼我會成立台灣動物權益促進會的初衷，想要為世界上的動物奉獻一份心力。」
記者詹鎰睿/綜合報導
王宥忻分享：「因為新加坡天氣非常好，膚色黑了，兩度變成焦糖色更顯健康之美，到新加坡吃美食肯定是必須的，昨天吃了越南料理感覺就像到了越南， 接著去夜行動物園看到了許多的動物他們生活環境非常的舒適，在導覽車上看到獅子吼叫、河馬在水裡游泳、小鹿在夜間覓食。」也讓他體會到幸福的氛圍，決定要為世界上的動物奉獻心力。
由於今天4月22日是地球日，王宥忻有感於地球生態議題，認為如果超過2度，整個生態將會失去平衡，我們的家園也將會有非常多的地方受到威脅。據「台灣地球日」官方網站指出，2021年7月是全球142年來最熱的一年，洪水、乾旱、熱浪和寒流等創紀錄的極端氣候，敲響了地球警鐘，而台灣在過去110年以來，年均溫已上升1.6°C。
研究學者認為，未來台灣將持續加溫，夏季日數增長、冬季日數減少，到21世紀末之前，台灣或許之後沒有冬季。因此，王宥忻認為眼下當務之急就是我們全體地球村的成員，必須開始積極於投資我們的家園。
王宥忻指出，動權會今年的目標是「投資我們的星球」，並呼籲大家在日常生活中做出環保的行為，也希望政府制定政策和鼓勵綠色消費，讓地球能夠永續發展，「將會放眼世界各地舉辦相關活動，包括市集、講座、手作課和閱讀活動，響應環保，也期許我們每個人都可以為地球做出貢獻，透過日常生活中的簡單行為，讓我們的星球變得更美好。」