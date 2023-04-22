大客車缺數千駕駛　公路總局推最高補助13.7萬元助招募

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台北市區監理所今天於台北市立中崙高中1樓圓心廣場辦理「薪有所屬，職向未來」大客車駕駛擴大徵才活動，集結台北市、新北市、基隆市等市區、公路及遊覽車客運業者，提供大客車駕駛更好的工作媒合機會。
交通部公路總局副局長張舜清表示，為協助公共運輸產業儘速召回先前因疫情流失之人力，公路總局規劃了多項措施，其中「公路公共運輸營業大客車駕駛擴大徵才就業獎勵方案」即是重要的一環，藉由補助方案讓客運業者募集到好的人才，並且留住人才，讓公路公共運輸服務能量及質量更加提昇。
台北市區監理所說明，公路總局今年持續推出「公路公共運輸營業大客車駕駛擴大徵才就業獎勵方案」，只要符合資格且就職滿3個月駕駛員，補助其駕駛訓練費用，參加小型車升大客車訓練最高1萬4,500元、大貨車升大客車訓練最高1萬3,500元、參加乙類營業大客車駕駛人專業訓練最高2萬7,365元、甲類營業大客車駕駛人專業訓練最高5萬923元、訓練期間生活津貼每日850元（最高領取4萬7,600元）。
另為鼓勵駕駛員穩定就業，任職滿3個月至1年，再加碼發給最高6萬元獎勵金，亦即駕駛最高可領到13萬7273元補助。
台北市區監理所表示，本次參與擴大徵才招募活動汽車客運業者22家、遊覽車客運業者16家，截至活動結束止，參與人數共233人、應徵人數共150人，成功媒合人數共67人。
該補助計畫持續至113年2月29日止，台北市區監理所呼籲，有意投入職業大客車駕駛行列，可向各汽車客運業者、遊覽車客運業者或台北市區監理所承辦人（02-27630155分機569賴小姐）洽詢。