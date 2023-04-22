T1／本季例行賽最終戰失利 劉孟竹：真正的戰爭才正要開始
臺南台鋼獵鷹本季的例行賽最終戰，相隔一週今(22)日再度與新北中信特攻交手，團隊末節攻下39分，但仍無力扭轉局勢，終場以12分差惜敗，本季例行賽以19勝11敗作收，團隊全力以準備季後賽為目標。
運動中心/綜合報導
此役獵鷹上半場遲遲找不到進攻節奏、出手選擇，團隊三分球出手14次僅中1球，命中率僅7％，還發生11次失誤，讓對手有機會轉換快攻取分，使得中場獵鷹落後10分，易籃後獵鷹防守狀況並沒有好轉，第三節分差一度被拉開超過20分，末節擺上較多替補球員，「大頭」韓杰諭、林梓峰都有把握上場機會，團隊得分反有起色，末節射進7顆外線，單節得分雖超過對手11分仍惜敗。
獵鷹本場發生20次失誤，罰球把握度低，過程中也發生進攻端當機問題，賽後劉孟竹教練點出2點須改進的問題，「這場是例行賽最後一場比賽，基本上還是以備戰季後賽為主，前面落後比較多亂流的時候，串連溝通上沒有這麼好，再來罰球命中率表現不理想，我們禁區優勢會產生更多站上罰球線機會，如何在罰球線上拿更多分數，都是我們在下週季後賽要改善的問題。」最後劉孟竹教練說明，這場過後一切都將歸零，真正的戰爭才正要開始
季後賽獵鷹與海神系列戰將在下週(28)日於臺南主場舉行，G1、G2售票將在4月24日下午2點全面開放售票。