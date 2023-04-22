全國高中職儀隊競賽　花蓮女中首次參賽奪北區冠軍

為推廣全民國防教育，陸軍司令部今（22）日下午在桃園藝文廣場辦理「第六屆全國高級中等學校儀隊競賽北區初賽」，由11所學校角逐決賽資格，花蓮女中首次參賽就贏得北區第一名，榮獲前三名的隊伍，將晉級國防部7月分於兩廳院藝文廣場舉行的全國決賽。
記者呂炯昌／桃園報導
本次參加初賽隊伍包括曾榮獲國防部儀隊競賽第一屆冠軍、第二屆亞軍的「新興高中」，以及連續在第三、第四屆都拿下冠軍的「莊敬高職」，11隻參賽隊伍呈現最完美的表演，爭取晉級資格。花蓮女中首次參加競賽，贏得北區第一名，第二、三名分別為莊敬高職、新興高中。
競賽開始之前，首先由陸軍樂儀隊以精湛槍法及律動樂音，為活動進行暖場演出；在各校儀隊競賽結束之後，則是陸軍專科學校戰鼓隊「雷霆萬鈞」演出，展現視覺與聽覺雙重饗宴，競賽也特別邀請多次獲得國內、外啦啦隊錦標賽冠軍的世新大學啦啦隊，帶來動感舞蹈表演，為活動劃下完美句點。
陸軍司令部指出，為增進民眾對國防政策的了解及凝聚全民國防共識，本次活動於會場周邊規劃生命探測儀與戰車模擬器裝備操作，以及未爆彈處理小組、特戰六人小組及傘具介紹暨著裝體驗，並結合國軍人才招募攤位，希望藉由本次活動，宣揚全民國防理念，提升國人對全民國防事務的認同與支持。