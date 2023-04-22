巷仔內／藍營世代交替浪潮無法擋！徐巧芯勝出 新型態選戰成趨勢

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這次松信區的初選規則是7成民調、3成黨員投票加權後決勝負，黨內普遍認為，若初選制度含有3成黨員投票，資歷較深、平時有經營黨員票的費鴻泰較有勝算，但從初選結果來看，徐巧芯在兩份民調中大獲全勝，在黨員投票方面，徐巧芯不但沒有輸，還領先了費鴻泰一票。
黨員投票的結果更有著非常重要的意涵，國民黨的黨員結構雖然老化，過去也常常被詬病與現實脫節，但從過去幾次指標性的黨內選舉可見，黨員並非鐵板一塊，也並非是靠人情投票，更多的自主黨員是了解社會的脈動與趨勢，會投出能為國民黨帶來長遠正向發展的人選，除了徐巧芯對戰費鴻泰這一戰之外，上一屆的黨主席選舉，也是由青壯派的江啟臣贏過前黨副主席郝龍斌。
國民黨世代交替的浪潮已經無法擋，無論是民眾或是國民黨黨員，都希望給有戰力的年輕人機會，也希望能換新面孔，這對台灣民主也是很正向的影響，所有資深、連任多屆的立委都應引以為戒，若無法跟上社會脈動、不夠努力、仗勢資歷，隨時有可能被淘汰。
回到徐巧芯本身，正如黨內多數人對他的評價一樣，他個人非常努力，扮演了稱職的在野黨民代的角色，為民除弊，過去無論是唐鳳的欠薪案、陳宗彥的貪瀆案，以及陳吉仲是疑似圖利案，徐巧芯都站在第一線，揭露了民進黨的不堪，比起許多資深民代，徐巧芯的戰力及能力是無庸置疑的。
而由於新媒體的發展，選戰的模式也與以往有很大的不同，如果任何要選舉的人，還只想靠陸戰、組織經營，終將落敗，而徐巧芯靈活、善用新媒體，也讓她在空戰這一塊幾乎是國民黨內屬一屬二的人才。
徐巧芯的勝出為國民黨內敲響了警鐘，無關乎做了幾屆民代、有多資深、綁樁功力有多強，只要不夠靈活、無法跟上時代學習新的選戰打法，終將被時代淘汰。