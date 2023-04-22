蔡小虎身體不適神隱4個月！還被傳烏龍死訊 親現身曝病況
蔡小虎去年因為腸胃問題，緊急送醫治療，之後疑似用藥問題，造成皮膚出現紅斑的情況，所以日前二度取消出席「黃金歲月」的演唱彩排，沒想到之後又被大陸媒體誤傳過世消息，讓經紀人趕緊幫忙澄清。今（22）日蔡小虎終於暌違4個月現身，也談起自己的身體狀況。
記者吳雨婕/台北報導
蔡小虎表示身體一直都還可以，只是在今年過年的時候重感冒，咳嗽咳得很嚴重，不過也是一星期就好了，至於去年他因為小腸阻塞緊急送醫，之後因為用藥問題，導致皮膚出現紅斑，對此他解釋：「可能當時腸沾黏打太多抗生素，現在身體狀況OK，偶爾會有一點過敏，沒有到那麼嚴重，只有上次沒有上來台北（彩排）那是最嚴重，真是不好意思。」
蔡小虎感謝外界的關心，「我自己很堅強、常常運動，很多粉絲看到我一直問我狀況，我人很好。」他還透露平常生活很規律，因為一旦生活不規律身體就會不好，臉色也會很差，「我們一定要尊重我們的工作。」接著蔡小虎提到，先前會有小腸阻塞、沾黏的問題，是因為過年的那段時間，都坐在沙發上看影片，然後邊吃麵包造成，「我住院的時候嚇了一跳，還好身體素質不錯，隔天腸子就通了。」他也坦言此後開始注意飲食控制，生病之後也比較少吃麵包了，而會傳出要插鼻胃管，是醫生在當下看診後下的診斷，所以才這樣告知媒體。