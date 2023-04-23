攻略孤僻學長！漫畫星強打《我聞到你來了》 年下忠犬攻心動出擊
橘子集團旗下beanfun!漫畫星，強打新銳漫畫家簡宮姥姥的校園BL作品《我聞到你來了》，描述嗅覺敏銳、愛好聞各種氣味和噴香水的曾子桓，遇上了對氣味高敏感的學長陳昱昕，除了有臉紅心跳的畫面外，更是把青春期少年對愛情的青澀懵懂描寫得十分真實，充滿台灣味的校園場景，勾起校園青澀回憶，《我聞到你來了》每隔週三上午11:00於漫畫星準時更新。
記者鍾怡婷/綜合報導
《我聞到你來了》劇情圍繞著各種氣味，像是學校廁所的芳香劑、傳統早餐店的餐點味等等，都是台灣人再熟悉不過的味道。故事從這些「氣味」開始做為連結，當陳昱昕闖入曾子桓的生活後，他們的校園日常產生許多的交集和變化。作者簡宮姥姥透過獨特的設定，將「氣味」這種普通的感官，變成陳昱昕和曾子桓在校園內情感交流的媒介。
「青春的懵懂，正是校園題材的魅力之一」簡宮姥姥開心地分享到，藉由清新、明亮，充滿青春氣息的畫風，刻劃人物的情感，讓《我聞到你來了》不單純不只是一部愛情作品，同時也是一部引發共鳴的青澀成長故事。劇情巧妙地描繪青春期少年內心的情感變化，例如對愛情的憧憬與好奇，都在充滿曖昧氣息的校園中發生。
除了校園類的熱門作《我聞到你來了》，beanfun!漫畫星還有多元愛情題材作品。例如票房突破3億的強檔國片《關於我和鬼變成家人的那件事》，獨家授權衍生的前傳漫畫《在我變成鬼之前》等，電影未說的內容、死GAY毛邦羽生前故事都在漫畫星揭露。還有HOM、狼七等六位人氣漫畫家打造的LGBTQ+特企《愛的多重宇宙》，各種不同形式的愛情，都在beanfun!漫畫星。