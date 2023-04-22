徐巧芯初選勝出！將致電費鴻泰約見面 盼黨中央繼續重用費的長才
台北市議員徐巧芯立委初選勝過現任立委費鴻泰，將代表國民黨參選松信區立委，徐巧芯說，非常感謝國民黨黨員、支持者、選民，有大家的支持才能寫下歷史、創造奇蹟；徐巧芯也說，接下來他會致電給費鴻泰、約見面，也呼籲黨中央繼續重用費鴻泰的長才，松信雙贏、戰力加倍。
記者余祥／台北報導
徐巧芯說，過去沒有任何一個年輕世代候選人，在有黨員投票的機制中勝出，很多人都說在這樣的制度下年輕人無法出頭，他也知道是真的，但不想沈溺在不好的情緒中，不想因為不公平但自己卻無所作為。
徐巧芯說，他知道大家為何投給他，期待年輕世代的表現以及黨內傳承，更希望有勇敢的人保護中華民國跟政黨，他不會辜負大家的期望、他會奮戰到底。
徐巧芯說，接下來還有很年輕世代要參與初選，他會全力幫助大家，讓大家都可以知道國民黨正在改變，新世代來臨、傳承，新時代要團結一起對外。
徐巧芯也特別感謝費鴻泰，在結果出爐後，很有君子風度寫下「任重道遠」，初選結束就是團結的開始，他會打電話給費鴻泰，希望能見面，初選過程中的紛擾，畢竟都是同黨同志，他也呼籲黨中央，費鴻泰在很多專業領域長才，希望可以繼續重用費鴻泰，讓國民黨重返執政、國會過半。