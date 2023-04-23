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第2波水逆來襲！重災「3星座」慘遇小人　逆轉破解法曝

▲2023年第二次水星逆行從4月21日一路到5月14日。（示意圖／取自PhotoAc）
▲2023年第二次水星逆行從4月21日一路到5月14日。（示意圖／取自PhotoAc）

記者鍾怡婷/綜合報導

2023年第二次水星逆行從4月21日一路到5月14日，命理專家小孟老師於《旺好運》命理專欄提醒，多數人的溝通及想法上，會有受阻及不順暢的情況，最慘恐遇小人阻礙事業，但是每個星座受影響的程度有所不同，這波水逆影響最大的星座分別為金牛、牡羊、獅子，小孟老師也提供運勢逆轉勝方法，幫助大家渡過水逆困境！

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TOP1金牛座 ：影響外在表現

金牛座在這次的水逆期間，最先受到影響，這時的金牛座會常出現想法時常轉變、無法安定的現象。特別是與人溝通時，說的話可能讓人無法接受，自己的立場也常變卦，這樣會造成內心的焦躁不安，情緒也跟著受影響，會間接導致生活不安定哦！

金牛座在這次的水逆期間很容易跌倒受傷，所以外出時要多特別留意別發呆恍神；而在與人溝通時，說話要先經過大腦，思考後再說出來，不然很容易被誤解；使用電子設備來傳送資料要記得備份，以免當機遺失檔案。

▲今年最後一波水逆來襲！「5星座」成重災區，被專家點名需特別注意。（圖／Shutterstock）
▲這波水逆影響最大的星座分別為金牛、牡羊、獅子，被專家點名需特別注意。（圖／Shutterstock）
TOP2牡羊座 – 影響溝通表達

牡羊座在水逆這段期間，要特別留意與日常生活上溝通，容易衝動說錯話，造成人際關係的誤會與不便。接收別人的訊息通常沒問題，重點在於溝通表達上，顯得不夠用心或太隨意，讓別人覺得不被尊重，甚至會被誤認為表達力變弱了。特別是對家人或兄弟姊妹，容易有秘密被發現，而有家庭或與親人之間的糾紛。

所以水逆期間要多留意講話，別以為是身邊很熟的人，講話就隨便，因為這段期間容易出錯，所以在想法上容易有受阻而出現判斷失誤。在課業學習上，也要注意理解跟表達方面，必免出現牛頭不對馬尾的狀態。

TOP3獅子座 – 影響事業成效

受到水星與土星相位的關係，加重影響獅子座在水逆期間的事業表現。很多人會對獅子座感到意外，因為平常的獅子座很在乎面子問題，但這期間卻頻頻出錯，有點心不在焉，僅管獅子座的事業心依舊很重，但是有點類似「做白工」的感覺，付出的心血都流失了。

因此這段水逆期間，獅子座務必要留加用心，凡事都須再三確認，畢竟水逆的影響之下，很多事情是無法預測的，特別是在通訊或傳達的這方面，容易讓有心人士從中攪局。

※【NOWnews 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。
 

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