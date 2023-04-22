李洪基台北宣布「FTIsland加入新成員」！自嘲這次沒痔瘡屁股不痛
南韓樂團FTIsland相隔4年再來台開唱，雖然成員只剩李洪基、李在真、崔敏煥3人，但他們魅力不減，今（22日）TICC擠滿3000名Primadonna（粉絲名），李洪基還介紹新成員「吉他手」以瑟（音譯：이슬），這也是以瑟加入後，FTIsland首次的海外巡演，4人愉悅心情難掩，李洪基自嘲「我這一次不是屁股痛、是腳痛的李洪基」，他甚至跟翻譯鬥嘴、吵起來，笑翻全場。
記者陳雅蘭/台北報導
FTIsland原本的吉他手崔鍾訓2019年參與「鄭俊英淫亂群組事件」退團，目前服刑中；另一位吉他宋承炫則因工作方向不同，2019年不跟「FNC娛樂」續約，FTIsland此後便以李洪基、李在真、崔敏煥3人展開活動，其中還歷經成員當兵、結婚生子；所以今是FTIsland相隔4年再登寶島。
李洪基曾在台灣見面會上自爆「屁股痛」，成員也會出賣他「動痔瘡手術」，他也不在意被笑；今晚李洪基唱完前3首歌後，「誠意十足」用中文問候全場，他說：「大家好，我是，啊！我叫....什麼啊，我在....？我這一次不是屁股痛、是腳痛的李洪基！」自嘲言語笑翻全場；崔敏煥則表示：「大家好，我是超級奶爸崔敏煥！我們睽違5年再次來到台北。」結果被李洪基糾正「是4年！」李洪基：「現在指出5的，是沒來過演唱會的人，來過都比4好嗎！」
崔敏煥回覆李洪基：「現在重點不是那個，現在重點是我們來到這了！這段時間我們發生很多事，相信大家也發生很多事情，在這麼長時間裡，看到大家保持身體健康，等我們、為我們應援，真的非常感謝，希望大家享受到最後一刻！」
李洪基也介紹新吉他手，「各位應該是第一次見到，請跟我們的老朋友打招呼！」新成員「吉他手」以瑟則說：「可以參加FTIsland的舞台，我很榮幸，因為這是我第一場的海外巡迴，所以我很用心準備，請大家好好享受，謝謝！」李在真也誇讚表示：「大家說他很上鏡！」獲得全場滿堂彩。