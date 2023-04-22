林俊傑真的來啦！認了「都是學動力火車」 提1要求秒遭拒絕傻眼
動力火車去年從台北啟動「都是因為愛世界巡迴演唱會」，一路走過台北、高雄、新加坡、洛杉磯等城市，今（22）日重返台北小巨蛋，他們邀來「行走的CD」林俊傑JJ擔任本日演唱會嘉賓。雙方妙語如珠的互動，讓全場歌迷會心一笑，林俊傑還當場向動力火車拜託：「讓我幫你們寫歌。」沒想到卻遭動力火車秒拒絕，頓時傻眼。
記者吳雨婕/台北報導
在唱完〈忠孝東路走九遍〉後，動力火車開玩笑的說：「可以回家啦！拜拜。」尤秋興趕快解釋，「我的意思是說很多首歌大家很喜歡，這首歌太老了，放前面一點，這首歌唱完不要離開啊！」緊接著他們演唱歌曲〈我不知道〉，才唱到一半，林俊傑驚喜從後方升降台升起，一現身隨即引起全場熱烈的尖叫聲，唱著唱著，他從皮外套口袋掏出動力火車演唱會的應援棒揮舞，變身小粉絲。
動力火車表示第一次聽到有人的歌聲讓他們雞皮疙瘩，「第一次有這麼大咖的歌手當嘉賓，很少有比我們大咖的上台，謝謝JJ！」林俊傑謙虛的回應：「不要這麼說，謝謝老爺們，我真的是圓夢，我不只是聽你們的歌長大，我的飆高音都是學動力火車的。」動力火車幽默回覆：「有眼光！」同時不忘感謝正在進行巡演的林俊傑，特別從新加坡飛來當嘉賓，給大家福利。顏志琳透露，一直都不太敢翻唱林俊傑的歌曲，因為覺得無法超越，所以特別在台上邀約與林俊傑合唱〈修煉愛情〉，林俊傑也立刻答應合唱，還幫顏志琳和音。
表演完〈修煉愛情〉，動力火車再度感激的說：「很開心JJ來當嘉賓，他很願意來，給我們很大的榮幸。」林俊傑表示：「我真的是你們的歌迷，那可不可以再幫我圓一個夢，可以讓我幫你們寫歌！」沒想到動力火車疑似沒聽清楚，完全沒有思考，立即拒絕：「不可以！」讓林俊傑愣了一下，接著動力火車才意識到林俊傑提的要求，馬上尷尬改口：「我們忘記這件事啦！」而後開心答應林俊傑的要求，「如果有機會（幫我們寫歌），沒有壓力，不要急、慢慢來，不要緊張。」讓林俊傑一掃尷尬的表情，再度露出微笑。