T1／霍華德震撼加盟卻無季後賽打　雲豹本賽季成績不如預期

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今天雖然沒有上場，不過霍華德賽後仍感性地透過公關表示，「想要謝謝所有人，包括球迷、隊友、教練團與後勤團隊，儘管未能完成贏得冠軍的目標，但大家成長變成一個大家庭，讓我愛上這個非常棒的地方，希望會回到這支球隊，這是非常美好的一段旅程。」
去年球季雲豹拿到8勝，並且取得季後挑戰賽資格；而今年則是6勝24敗直接提前結束賽季。霍華德加入之後，球隊今年在戰績上似乎並沒有取得理想的進步。
隊上射手羅振峰表示，聯盟今年強度比去年更好，無論是本土還是外援，身體和技術層面上都提升不少，因此對於球隊來說挑戰也更大。「霍華德加入我們會被放大檢視，當然本土球員都很想贏，我認為我們需要去更珍惜這個舞台。」
而後衛陳孝榕則說，「這是我第一年加入雲豹，霍華德加入讓我們曝光率變多，但壓力也隨之而來。既然上場就想贏，休賽季希望把我們失敗的地方和缺點好好改進，展現不一樣的風貌。」
球隊執行長兼GM張建偉受訪時透露，不管是霍華德、還是艾夫伯，球團都有意願留人，但也坦言不只有他們有報價。如果最終未能續留，也會去尋找有同樣類型的外籍球員來加盟。
除了洋將帶來的磨合問題之外，雲豹本土戰力上的欠缺也是他們休賽季需要去改進的部分，張建偉也坦言不排斥任何補強可能，認為陣容目前最迫切需要提升的位置是一號，如果有機會就會極力爭取。
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