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FTIsland李洪基跟台灣翻譯鬥嘴吵起來！「爆笑對話」樂翻3000粉絲

▲FTIsland李洪基台上跟翻譯老師鬥嘴。（圖／記者陳雅蘭攝）
▲FTIsland李洪基台上跟翻譯老師鬥嘴。（圖／記者陳雅蘭攝）

記者陳雅蘭/台北報導

南韓樂團FTIsland相隔4年再來台開唱，今（22日）TICC座無虛席，李洪基、李在真、崔敏煥3位成員誠意滿滿，除了帶來經典歌，也盡力用中文跟歌迷互動，李洪基對於台下都聽得懂韓文感到驚豔，甚至要翻譯「不要翻成中文」，藝人前台跟後台的翻譯老師隔空鬥嘴，相當逗趣。

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FTIsland出道超過15年，歌迷都是資深韓粉，幾乎都聽得懂韓文，李洪基說：「你們聽得懂嗎？那我就一直說韓文了！」結果翻譯把這段話翻成中文時，立刻被李洪基阻止：「這段你不要翻譯！」讓翻譯不知是否要繼續說下去，笑翻台下，李洪基就表示：「感覺一直有人在切斷我的話啦！」

▲FTIsland 2023台北演唱會。（圖／記者陳雅蘭攝）
▲FTIsland 2023台北演唱會。（圖／記者陳雅蘭攝）
李洪基對於重返TICC感到開心，他說：「我好久沒來到這演出場地了，很開心，但是我們FTIsland開唱，很少看到這種歌迷坐著的場景，大家OK嗎？是不能站起來嗎？不會無趣嗎？那我不坐了！」他更以中文說：「大家把『屁股』稍微抬起來一下怎樣！」全場粉絲便起立享受FTIsland的演唱會。

其實李洪基這次是負傷來台，即使腳受傷，他表演時仍顧及左右的粉絲、全場跑，他說：「很痛，就算很痛，我也要跟大家一起玩，很熱對吧，可是沒辦法！」、「我們非常清楚大家總是為我們應援，所以我們每一次的亞洲巡迴，都會跟大家說『我們一定會再來找你們』，真的非常感謝大家，我們今年要發專輯了，但不知道什麼時候會出啦，因為我還沒做好心理準備，雖然很熱，但我們再搖滾一下吧！」

▲▼李洪基（上圖，下起）、李在真、崔敏煥。（圖／記者陳雅蘭攝）
▲▼李洪基（上圖，下起）、李在真、崔敏煥。（圖／記者陳雅蘭攝）
▲▼李洪基（上圖，下起）、李在真、崔敏煥。（圖／記者陳雅蘭攝）
 
▲▼李洪基（上圖，下起）、李在真、崔敏煥。（圖／記者陳雅蘭攝）
 

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