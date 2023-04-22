《小美人魚》女主角遊泰國「與猩猩抱抱」挨轟！動保人士：很失望

22歲非裔女星海莉貝利（Halle Bailey），因飾演迪士尼經典動畫《小美人魚》真人版，飽受外界與批評，紛紛認為與動畫原本的人物形象不符，更質疑迪士尼是為了符合現今「政治正確」的風潮而選角。近日，海莉貝利就到泰國一間知名動物園打卡合照，結果遭到大批網友砲轟，是在支持虐待動物。 我是廣告 請繼續往下閱讀 海莉貝利日前在IG分享好幾組在泰國知名動物園遊玩的照片，不僅和猩猩抱抱互動，還親自體驗餵食老虎等等，結果留言區出現不少網友痛罵海莉貝利，一連串的舉動是在支持虐待動物。▲有部分網友質疑海莉貝利，這一連串的舉動是在鼓吹業者虐待動物的行為。（圖／翻攝海莉貝利IG）有網友指出，在泰國有不少業者表面上以圈養野生動物為由，私底下卻進行不合理的訓練，認為海莉貝利不該PO出這幾張照片去鼓吹這種行為，還有人坦言，對海莉貝利感到失望；不過，也有人平緩，別因為海莉貝利飾演小美人魚就去刻意攻擊她。事實上，海莉貝利也清楚知道這些爭議，但她完全不畏懼言論，並透過媒體正面回應，「我希望在我心中的小女孩以及觀眾們，都知道自己很特別，因為公主是不分國界的。」而《小美人魚》導演勞勃馬歇爾（Rob Marshall）也透露，當初在試鏡時，一聽到海莉貝利演唱《Part of Your World》後感動落淚，認為海莉貝利不僅兼具愛麗兒的青春和純真，無論是精神還是歌聲都能感動人心，所以最後才會選定海莉貝利來主演。 在 Instagram 查看這則貼文 Halle Bailey（@hallebailey）分享的貼文《小美人魚》海莉貝利高歌獲讚天籟！烏蘇拉「苦求導演」施捨角色《小美人魚》最新劇照又惹議！鄉民愣：想起「黑奴歷史」《小美人魚》超扯海報惹怒海洋系！賽巴斯丁在海裡會淹死奧斯卡曝《小美人魚》預告！烏蘇拉、比目魚、海鷗齊登場