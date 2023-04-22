陳美鳳裸鑽戰袍辣曬美體！蔡小虎不藏了 喊「我的愛人龍千玉」
由秀場天后陳美鳳、台語歌王洪榮宏、蔡小虎、台語歌后龍千玉、王中平、賴慧如、王彩樺、洪都拉斯等於今（22）、明（23）日，一共兩天在台北流行音樂中心舉辦「黃金歲月演唱會」。陳美鳳穿上超辣的透視戰袍開唱，展現性感好身材，成為演唱會焦點。
記者吳雨婕/綜合報導
台語歌王蔡小虎以金曲〈春夏秋冬〉帥氣出場，先前因病告假的他感謝大家的關心，「現在都很注意保養，我一切都很好！」接著載歌載舞熱唱金曲〈愛人醉落去〉，熱力扭臀電力十足，而他驚喜不斷，蔡小虎不避諱地直言：「來歡迎我的愛人龍千玉出場！」龍千玉隨即以花仙子的形象登台，與蔡小虎深情對唱〈蝴蝶夢〉，兩人笑說粉絲敲碗成功，現場粉絲則大聲狂喊「在一起」，期盼龍虎戀成真。
為了這場盛會，參與的天王、天后們也費盡心思的構思節目，秀場天后陳美鳳表示演唱名曲〈愛神〉，此次準備5套造型，包括金色、黑亮金、裸鑽、牛仔與黑色性感等不同風格，其中有將20年前的戰袍，自己重新整理一下，造型師看到後，都直呼十分驚豔，很經典。在舞台播著演藝歷程影片時，陳美鳳穿著黑色超級深V的高貴性感禮服登台，現身演唱金曲〈繁華攏是夢〉，現場再度成為巨型KTV，粉絲跟著一起K歌，為首度站上北流的豪華秀畫下最美的句點。此外，黃金歲月演唱會在4月23日下午3點繼續演出。