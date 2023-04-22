日本夯團也來了！血肉果汁機救場TRASH 怒吼釋放「血肉合一」
今年春浪於今（22）日、明（23）日在台中森渼原登場，卡司包括台客教父伍佰 ＆ China Blue、全方位清新創作歌手白安、金屬搖滾樂團血肉果汁機、紅遍兩岸的當紅樂團告五人、宇宙人、怕胖團、聽天湯等超強陣容，更特別從日本驚喜邀請到席捲亞洲的pop rock樂團Nulbarich ，由四個舞台（晴空、山嵐、香草、松林）分別演出來自世界各地不一樣的曲風，要帶給樂迷不同凡響的國際音樂饗宴。
記者吳雨婕/綜合報導
由來自南台灣高雄的日搖樂團「夕陽武士」、與未出道及入圍金音的怪異新人團「Robet Swing」打頭陣開場，接著由白安、宇宙人貝斯手方Q以及puzzle man組成當日限定團，嗨唱白安的新專輯主打歌〈剛好〉、〈沒有人寫歌給你過吧〉以及經典歌曲〈是什麼讓我遇見這樣的你〉讓現場歌迷聽得如痴如醉。
從日本跨海來台的pop rock樂團「Nulbarich」 揉合靈魂樂、放克的爵士軟調獻唱〈NEW ERA〉、〈TOKYO〉，在輕快的音樂氛圍中與自己的靈魂共舞；告五人則是演唱歌曲〈披星戴月的想你〉、〈愛在夏天〉及〈好不容易〉等多首招牌金曲，全場哈瓜粉絲尖叫不斷跟著嗨翻齊唱；緊急幫TRASH救場的搖滾樂團血肉果汁機，則是帶領著樂迷血肉合一的精神，一齊怒吼釋放〈虎爺〉、〈感謝勞力〉，最後是由本土搖滾教父「伍佰與China Blue」壓軸登場，與粉絲獻唱多首著名金曲〈心愛的再會啦〉、〈Last Dance〉等。