許維恩7個月孕肚照曝光！爆6大症狀纏身 王家梁心疼：爸爸很為難
41歲藝人許維恩與小5歲的男星王家梁在2021年結婚，夫妻倆也在去年迎來愛的結晶，讓粉絲們又驚又喜，不過，目前挺著7個月孕肚的許維恩，昨（21）日就自爆身體出現各種不舒服的症狀，也讓老公王家梁感到心疼。
記者詹鎰睿/綜合報導
許維恩懷孕後，就經常在社群平台與王家梁放閃，還特別為女兒「忒忒」創立IG帳號，以女兒的視角分享生活。21日許維恩就曬出一張超大孕肚照表示，目前孕期7個多月，女兒再過10週就會出生，也透露身體出現一些不舒服的症狀，包含腳抽筋、睡不好、髖關節痠痛、疲憊、心悸胸悶，頻尿等各種不適。
即便辛苦，許維恩仍認為這一切都很值得，並透過女兒的世界來勉勵自己，「辛苦媽咪～但媽咪只要一不舒服～就會摸摸我說⋯『沒事～一切都值得』愛媽咪！」貼文曝光後，王家梁也在底下心疼表示，「忒忒越健康，媽咪會越辛苦⋯好讓爸爸為難⋯媽咪辛苦了！」
不少媽媽網友也給予鼓勵，「第一次見面的那天真的會覺得一切都值得了，媽咪辛苦了」、「好美的肚子，辛苦了」、「好想一直給按讚哦！但只能按一個！加油啊！」、「後期真的很辛苦，我到現在生完八個月還是會漏尿。」