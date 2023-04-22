FTIsland李洪基唱「到南部弄假牙」笑場！《壞女人》千人合唱太讚
南韓樂團FTIsland相隔4年再來台，今（22日）在TICC舉辦演唱會，他們2009年推出歌曲《壞女人》，韓文發音跟中文「到南部弄假牙」相似，因此在台灣展開知名度，成員也都知道此事；今晚李洪基、李在真、崔敏煥特地帶來《壞女人》表演，他們聽到台下全程都能跟著唱，感動到數度比讚，結果李洪基要唱出關鍵歌詞「到南部弄假牙」卻笑場，同時逗樂台下歌迷。
記者陳雅蘭/台北報導
李洪基詢問台下想聽什麼歌，但大家點的歌單他們都沒有準，順勢在台上開啟小小會議，李洪基開玩笑嗆粉絲：「不是每次都聽你們想聽的歌啊，不行啊，我們不是什麼CD PLAYER啊！」甚至還有歌迷開玩笑不要聽《壞女人》，但他們仍表演特別版的《壞女人》，見到台下都會唱，李洪基再說：「你們明明就想唱！我們下次來開演唱會的時候，你們再把想唱的、會唱的，都傳訊息給我吧。」
李洪基、李在真、崔敏煥3人在台上發表感言「過長」，翻譯翻成中文時，李洪基作勢「不耐煩」，李在真質疑翻譯問：「我沒有說那麼長吧？」遭到翻譯反駁，藝人跟翻譯再度鬥嘴，笑翻台下。
崔敏煥今晚話較少，他尾聲也表示：「不知道大家知不知道，我最近很認真在養孩子，洪基跟在真哥兩位在忙歌舞劇，我就在家忙著顧兒子，無法做其他事情，但之後我除了育兒，也會以FTIsland鼓手的身分認真練習打鼓，再以更好的音樂，展現給大家！」
李洪基今晚看見TICC的場地，對於全場都是座席感到疑惑，他說：「我們以FTIsland的身分表演，看到大家都坐著，真的好奇怪，我們一定會再來的！」李洪基也說收到很多台灣粉絲的訊息，大家抱怨買不到票，他保證下次來到台灣時，場地會升級，「我聽說很多人沒能來，下次開唱就算坐不滿，就還是按照大的演出場地來開唱吧！」
演出最後，李洪基為了跟粉絲合影留念，意外發現歌迷準備的應援手幅背面有提示小抄，他作勢生氣跟台下吵架，當見到原本準備的手機燈海後，李洪基開心跑到後台拿手機，回到舞台邊表演邊錄影記錄，和台灣Primadonna（粉絲名）留下美好回憶。