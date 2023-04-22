被徐巧芯痛批「薪水小偷」！許淑華反嗆：那是你的專屬頭銜
台北市第七選區（信義、南松山）立委選戰，確定成為「兩個女人的戰爭」，國民黨由現任議員徐巧芯出戰，對上民進黨議員許淑華。今（22）日徐巧芯特地召開記者會，痛斥許淑華是「薪水小偷」，自2020年起長期缺席每周三大會。對此，許淑華反擊徐巧芯才是「芯水小偷」，她也公開自己的行事曆，表示自己已經累積的7萬件選民服務，強調「我是真的很認真在工作的喔！謝謝徐議員的指教！」
記者孫唯容／綜合報導
國民黨台北市第七選區立委初選，在加總電話民調與黨員投票數據後，徐巧芯以51.266%的總支持度，贏過費鴻泰48.734%，正式擊敗挑戰6連霸的現任立委費鴻泰。
結果出爐後，徐巧芯召開記者會，公開喊聲已久的「許淑華相簿」，徐巧芯秀出多張空無一人的議會「走光」照，稱許淑華2020年起長期缺席每周三大會，在她的相簿中一個許淑華都沒有，嗆聲「許淑華是最假面的台北市議員」。
對此，許淑華回應，徐巧芯已當4年議員了還搞不清楚議事狀況，大會簽到沒有規定一定要在會場，議員可以在外面會勘、開協調會，做真正議員該做的工作。
許淑華也嗆聲，「芯水小偷」才是徐巧芯的專屬頭銜，若想知道議員能不能去開政黨中常會，應該請她去問每個星期三下午，去開國民黨中常會的徐弘庭。
許淑華表示，自己每週三都是配合律師及里長時間，從下午兩點到四點於安順宮、四點到六點於長春里辦公處處理地方法律服務，以及開協調會等，擔任16年議員、服務案件達7萬件，「自己很認真在工作的喔」，也呼籲徐巧芯「與其做無聊指控，不如多幫人民謀福利」。