中國駐法大使暴走發言！嗆專訪記者沒唸書　稱中國人決定台灣命運

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羅契賓詢問說，「台灣的命運不該由台灣人民自己決定嗎？」盧沙野則回答「決定台灣命運的是中國人民」，因為台灣「自古以來就是中國領土不可分割的一部分」。盧沙野強調，台海兩岸同屬一個中國，「事情就是這樣」，並稱台灣回歸中國「白紙黑字寫在《開羅宣言》和《波茨坦宣言》中」。
盧沙野並進一步重申，「台獨」就是破壞二戰後的世界秩序，盧沙野說中國會採取「一切必要手段」收復台灣，如果無法通過和平方式解決，「就得訴諸其他方式」。雖然盧沙野在訪問的一開始說中國才是被威脅的一方，但上述這幾句話中，威脅的意味甚至已經不能說是暗示。盧沙野更批評美國軍售武器給台灣違反國際法，因為「國家不能向非國家實體出售武器」。
訪談從台灣問題開始，盧沙野與主持人羅契賓就顯得針鋒相對，羅契賓接著提到法國在1964年與中國建交的歷史，羅契賓說當時中國領導人毛澤東是「人類史上最大的罪犯之一」，荼毒了數百萬人，當年很多西方國家覺得法國錯了，現在也有很多西方國家懷疑法國重蹈覆轍。
對於羅契賓的說法，盧沙野當場動怒表示「你每次採訪我的時候，都在扯這些以前的八卦」，羅契賓反問說「毛澤東荼毒了數百萬人，這算是八卦嗎？」盧沙野則回嗆「您有唸過書嗎？」要求羅契賓換個問題，堅稱自己上節目不是來「聊八卦的」。
羅契賓試圖以了解歷史的重要來解釋自己剛剛的談話，但盧沙野強調「沒必要說這些，毫無意義」。於是羅契賓詢問仍處於現在進行式的俄烏戰爭問題，盧沙野認為俄烏戰爭無法終止，是因為美國和北約國家不願意讓戰爭結束，持續軍援烏克蘭。
羅契賓詢問盧沙野，「是否同意克里米亞屬於烏克蘭的領土？」盧沙野不願正面回答，強調「這取決於你從哪個角度看待問題，沒有那麼簡單」。但盧沙野補充，「克里米亞從一開始就是俄羅斯的」，雖然沒有繼續說明「一開始」是指哪個時期，然後盧沙野又說，「前蘇聯國家在國際法中沒有如同主權國家的地位」。
盧沙野的暴走發言引發側目，尤其他一番「前蘇聯國家不是真正主權國家」的看法，馬上被基輔媒體報導，而歐盟議會的議員魯克斯曼（Raphael Glucksmann）也質疑，如果中國看待烏克蘭的態度是如此，要如何在俄烏戰爭的和談中有所幫助？
LCI在推特上分享了盧沙野的專訪片段，其中盧沙野提到台灣問題的部分，影片觀看次數有3萬8千多次；而盧沙野提到烏克蘭的部分，影片觀看次數則已經達到170萬次；而盧沙野與羅契賓針對毛澤東歷史定位交鋒的片段，觀看次數則是2萬2千多次。不難看出對於推特上的外國網友來說，烏克蘭問題還是他們比較關心且熟悉的。