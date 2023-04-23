俞大㵢籲巴拉圭「珍惜台灣邦誼」！ 勿信中國虛假承諾

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俞大㵢21日接受哥倫比亞第一大報「時報」（El Tiempo）專訪，深入說明台灣與拉美友邦關係、總統蔡英文近期出訪效益與中國反應、民主陣營反對片面改變台海現狀，以及台海衝突對全球影響等議題。訪談內容今天以「台灣面對中國軍事威脅之對策為何？」為標題在該報YouTube播出。
俞大㵢表示，台灣希望能與拉美國家發展實質關係，在經濟、文化、科技、教育層面廣泛合作，台灣堅決捍衛自由與人權，不會干涉他國外交，同時期望與享有共同價值的國家相互合作，追求共榮發展。
俞大㵢指出，巴拉圭是台灣堅定支持的夥伴。台灣長期在醫療、水產養殖、蘭花培育及專業人才培育等領域，提供巴拉圭協助，台灣對巴拉圭的支持，不會因為選舉結果而有所改變。
俞大㵢表示，蔡總統此次出訪過境美國會晤聯邦眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy），討論議題為台美經濟合作及台海安全等，然而中國無端以此次出訪為藉口，再次以軍演威脅台灣，對台海實施海空封鎖，與去年8月時任美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台後的威脅恫嚇如出一轍，顯露出中國企圖奪取台灣的野心。
俞大㵢強調，台灣是主權國家，中華人民共和國成立時的領土即未曾及於台灣，更無權管轄台灣。美國總統拜登、「七大工業國集團」（G7）外長會議近日都強調台海和平的重要性；德國外長貝爾柏克（Annalena Baerbock）也在訪中時，嚴正表示不接受中國武力統一台灣立場，可見台海和平受到世界各國重視，台灣在全球經濟角色至關重要，維持台海現狀，符合各方利益。
俞大㵢指出，台灣與拉丁美洲看似遙遠，但台灣半導體產業極具影響力，台灣的晶片廣泛使用於手機、電腦、家電及汽車，一旦台海發生戰爭危及晶片生產，拉丁美洲必然會受到影響。疫情後，供應鏈快速重組，美國將產業鏈轉移至其鄰近國家，台灣、日本及南韓企業也從中國撤廠，另尋製造據點，期望拉丁美洲國家認知到台灣的經濟實力，並善用全球供應鏈轉移的機會，強化與台灣的合作。
外交部表示，哥倫比亞「時報」創立於1911年，是哥國第一大報，集團跨足平面、電視及網路媒體，歷史悠久，深獲哥國政府及各界菁英重視，深具輿論影響力。（編輯：張均懋）1120422