新北不塑之客新任務！自備環保杯：有機會喝一年免費咖啡
為響應「2023新北環境季」，並加強宣導5月1日即將上路的新北市飲料店禁用塑膠一次用飲料杯政策，新北市環保局推出不塑之客新任務「新北塑無留(456) 日日新環境」，鼓勵民眾自備環保杯，自4月20日起至6月24日止，只要自備飲料杯前往參與活動店家消費，即有機會得到每杯飲料5元的折價優惠，今(22)日適逢地球日，特別限量加碼折扣10元。而活動期間依指定步驟完成不塑消費登錄者，更有機會獲得一年份免費星巴克或超商咖啡。環保局邀請民眾一起自備環保杯，加入新北不塑之客行列。
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環保局長程大維表示，為達成源頭減量，新北市積極推廣許多減塑、不塑政策，如推出新北Ucup、reBAG提倡循環再利用，或結合轄內業者推動不塑之客友善店家、不塑市場、不塑夜市等，110年起也搭配4到6月的「新北環境季」推出不塑之客系列活動，今(112)年不塑之客新任務「新北塑無留(456) 日日新環境」即加入2023新北環境季「i探索」主題，結合地球日、母親節、世界環境日並配合新北市5月1日起禁用塑膠一次用飲料杯政策，與轄內不塑之客友善店家的飲料店及咖啡廳合作，向民眾推廣自備環保用具取代一次性產品的觀念，期凝聚更多新北不塑之客共同落實減塑，打造永續綠色城市。
程大維說明，此次不塑之客新任務，民眾只要自備飲料杯前往參與活動店家消費，即有機會獲得三重好康：第一重於活動期間指定日期（4月每週四、5月每週五、6月每週六）至參與活動店家消費，除依環保署現行規定之連鎖業者會提供自備飲料杯5元折扣外，環保局另外再加碼5元優惠（每日每店限量10杯）；4月22日地球日、5月14日無塑母親節及6月5日世界環境日這三日，折扣加碼至10元（每日每店限量10杯），鼓勵民眾參與綠生活、響應源頭減量。
第二重好康為民眾至參與活動店家進行環保消費後，掃描店家QRcode登錄不塑消費行動，即取得集點資格，活動期間集點最多的前9名，可免費喝一年、半年或3個月的星巴克、統一超商或全家便利商店咖啡。希望愛喝飲料的民眾，在參與活動過程中建立起友善環境的消費習慣，減少環境的負擔。第三重好康搭配「2023新北環境季」活動，民眾參與i探索中的「不塑之客新任務」活動，並依指定步驟完成打卡或分享，將有機會獲得飯店住宿券、環教場所門票、量販超市提貨券、環保綠點等好禮。
推動源頭減量是國際趨勢，除鼓勵民眾響應不塑之客新任務外，環保局亦持續積極邀請轄內店家加入新北不塑之客友善店家，共同推廣不塑生活理念。更多「不塑之客新任務」活動相關資訊，可至環保局官網、2023新北環境季活動網站或「新北i環保」粉專查詢。
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