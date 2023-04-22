ISU世界青年花式滑冰錦標賽　明年二月在台北小巨蛋舉行

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我國滑冰協會理事長洪調進指出，在疫情期間，台灣滑冰運動與國際連結沒有中斷，在ISU與ASU(亞洲滑冰總會)協助下，視訊線上的指導，整體技術有所成長，沒有停滯。他說，「這個甜美果實，更豐碩、更飽滿，我們齊心協力，期待為亞洲滑冰有所貢獻。」
明年二月要在台北小巨蛋舉辦ISU世界青年花式滑冰錦標賽，理事長洪調進認為藉由此次工作坊，透過ISU國際裁判分享，年輕裁判有機會學習經驗，整體相當有意義，「裁判與相關人員的成長，對選手來說同樣是幫助，評分系統與國際賽事可以無縫接軌，更熟悉比賽的規則規定。」
工作坊座談主要談論亞洲花式滑冰賽事趨勢與創新之可能性，以及目前國際技術最新趨勢，藝術分從五項減為三項的影響等等。台灣年輕裁判把握機會踴躍發問，以自身實際遇上的狀況，請益ISU國際裁判。
「如何成為好的國際裁判，首先要懂得規則，認真學習，而且英文非常重要，ISU都要用英文溝通，然後多請教多問問題，很多人都很有經驗可以協助，永遠要懂得適時求助，沒有笨問題，只有不問問題。」委員澳洲籍Susan Lynch，本身也是ISU國際裁判長，經驗豐富，座談會上她藉由比賽影片實際解說，相關規則適用扣分狀況，她很清楚滑冰動作速度快，電光石火，往往動作區別可能就一瞬間決定。
她指出每個裁判都有不同角度的問題，不同評審根據相同規則評判分數，「那這評判中間必須不斷地練習、練習再練習，多看比賽、多看影片，才知道哪些動作的好或壞。」她鼓勵台灣年輕裁判，或者有意願朝這條路前進的年輕人，努力去嘗試，或許有時環境受限，但滑冰世界很寬闊，只要有心，許多人會願意推一把。