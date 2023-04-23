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NBA季後賽／威少砍37分無力回天！快艇100:112不敵太陽　瀕臨淘汰

▲洛杉磯快艇主控「威少」Russell Westbrook今(23)日在場上傾其所有，全場砍下37分，但球隊終場仍以100:112不敵鳳凰城太陽。（圖／美聯社／達志影像）
▲洛杉磯快艇主控「威少」Russell Westbrook今(23)日在場上傾其所有，全場砍下37分，但球隊終場仍以100:112不敵鳳凰城太陽。（圖／美聯社／達志影像）

記者黃建霖/綜合報導

少了Kawhi Leonard和Paul George兩大球星，洛杉磯快艇主控「威少」Russell Westbrook今(23)日在場上傾其所有，全場砍下37分，但球隊終場仍以100:112不敵鳳凰城太陽，在系列賽1-3落後。

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Leonard系列賽前兩砍下69分，攻防俱佳的表現讓快艇儘管少了George，也似乎仍有一些希望能在系列賽中勝出。但第3戰賽前他卻因為右膝扭傷而缺陣，必且連兩場主場都無法出賽，也讓球隊面臨非常大的壓力。

今天在36小時內再戰太陽，Westbrook維持上一場的好狀態，整場打了40分鐘，29投17中，三分球6投3中，砍下37分6籃板4助攻，得分和助攻皆是全隊最高。且沒有罰球就砍下37分，也創下隊史紀錄。

但儘管如此，他依舊無法率領快艇贏球，因為全隊除他之外沒有其他人得分達到15分以上，上一場大爆發的N.Powell此役僅有14分，T.Mann得到13分，Eric Gordon只有10分

太陽方面，Kevin Durant又打了44分鐘，17投9中，砍下31分11籃板6助攻；Devin Booker出賽41分鐘，21投10中，得到30分9籃板7助攻3抄截；末節大爆發的Chris Paul，得到19分9助攻。

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