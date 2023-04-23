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相繼出走！中國外企出口大跌　供應鏈加速脫中

▲雖然中國3月出口量激增，但從海關數據來看，外商企業在第一季出貨量減少，顯示出供應鏈轉加速轉移出中國。圖為上海洋山港。（圖／美聯社／達志影像）
▲雖然中國3月出口量激增，但從海關數據來看，外商企業在第一季出貨量減少，顯示出供應鏈轉加速轉移出中國。圖為上海洋山港。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心徐筱晴／綜合報導

中國3月整體出口意外激增，但從海關數據來看，外商企業在第一季的出貨量減少，外媒指出，供應鏈轉移出中國的速度可能仍在加速。

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根據《南華早報》報導，數據顯示，與去年同期相比，外國製造商的第一季出口量下降了16.3%。主要原因是加工貿易的出貨下降所致。加工貿易指的是進口全部或部份原物料，進行加工或組裝後，再出口成品。

加工貿易類別的主要產品包括智慧型手機、電腦與積體電路，這些產品在3月份的出口量都持續下降，反觀中國第一季整體出口量上升0.5%，其中三月暴增14.8%。

中國18日公布的官方數據顯示，3月份智慧型手機出口額較去年同期銳減31.9%至84.8億美元，為19個月以來的最低點。中國約80%的智慧型手機出口屬於加工貿易，主要廠商為台灣代工廠富士康，其大部份工廠都在中國，為蘋果手機進行最終組裝。但在去年河南工廠因新冠肺炎導致長期停工後，富士康開始思考多元化建設生產基地，包括在印度擴廠。

電腦3月出口額年減25.9%，為連續第八個月下降，主要原因是佔總出貨量60%以上的加工貿易大幅減少。

另外，受到美國華府晶片禁令影響，積體電路3月出口額下滑2.2%，為連續第9個月下降。主要的晶片大廠包括台積電、三星電子、SK海力士都在中國設有生產基地。

報導指出，憑藉著廉價土地和勞動力優勢，以及完善的基礎網路設施，在過去四十年來，中國被許多外國企業選為全球主要製造基地。但在中國勞動力成本節節上升和美中地緣政治緊張加劇，這一趨勢漸漸逆轉，並且在中國實施清零政策後，導致供應鏈干擾進一步惡化。

這一情況也促使許多跨國公司開始進行多角化經營，將投資分散到包括東南亞在內的其他地區，加快部署「中國＋1」與「在中國、為中國」戰略。

上月中國對東南亞國協的出口同比飆升35.43%，但出貨至美國則下降7.68%，為連續第八個月下降。法國外貿銀行（Natixis）駐香港的首席亞太經濟學家艾西亞（Alicia Garcia Herrero）表示，「我的感覺是最終產品在東南亞組裝，然後在出口至美國，以規避關稅」。

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