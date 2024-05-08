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余苑綺癌末搬出婆家！涉詐尪竟丟包癌妻挨餓　疑早已走上歹途

▲李亞萍現身女兒余苑綺靈堂時，在鏡頭前哭癱的模樣令人不捨。（圖／Nownews資料照，特約記者林敬原攝）
▲李亞萍現身女兒余苑綺靈堂時，在鏡頭前哭癱的模樣令人不捨。（圖／Nownews資料照，特約記者林敬原攝）

社會組／綜合報導

前藝人余天女婿、已故女星余苑綺丈夫陳鑒（Gary）涉嫌擔任詐騙集團車手頭被收押，如今遭週刊踢爆，陳鑒曾為了孩子就學，向余家獅子大開口4千萬元之外，當年苑綺當初得知自己癌末後，決定搬出蘆洲婆家在外租屋，陳鑒不是整天打電動，就是經常不見蹤影，絲毫不關心妻子身體狀況，令人懷疑早已走上歹途。

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《鏡週刊》報導，余家友人透露，余苑綺過世後，余天、李亞萍夫婦曾向陳鑒建議，希望將孩子接過來念薇閤，能夠就近照顧，對未來發展也較優，並表示願意支付學費，沒想到卻被陳鑒以此情勒，要求余天先支付4千萬元教育費，「我怎麼知道要是最後你們沒有錢了，怎麼繼續讀下去？」

▲余天女婿、已故女星余苑綺老公Gary（陳鑒）涉嫌詐欺遭逮捕，余筱萍一聽妹夫被抓大笑。（圖／NOWnews資料照）
▲余天女婿、已故女星余苑綺老公陳鑒（Gary）涉嫌擔任詐騙集團車手頭被收押，遭余家友人踢爆丟包挨餓癌妻。（圖／NOWnews資料照）
此外，友人也爆料，余苑綺生前最後半年，得知自己癌症又復發，婆家對她態度丕變，因不願麻煩娘家，也為了幫陳鑒做面子，為此搬出蘆洲婆家，獨自在離家距離不遠的北投大業路租屋，出入靠著MINI代步，陳鑒不是只在家打電動，就是經常不見蹤影。

友人指出，有次余苑綺化療沒力氣出門買東西吃，打電話要陳鑒回家時順便買，但他竟不顧愛妻挨餓，直到深夜才回家，臨走前還把余苑綺代步車開走，自此不還，余家人對於陳鑒經常晚上出門上班、不回家行徑感到奇怪，懷疑早已走上歹途，李亞萍認為女兒生前受到委屈，難過到曾在電話向友人痛訴，嚎啕大哭3小時。

▲陳鑒涉嫌擔任詐騙集團車手頭，4月底被新北警方逮獲，並從身上起獲200多萬元。（圖／翻攝畫面）
▲陳鑒涉嫌擔任詐騙集團車手頭，4月底被新北警方逮獲，並從身上起獲200多萬元。（圖／翻攝畫面）

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