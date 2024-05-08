Energy坤達越老越帥！「21年前青澀照」出土　金秀賢也是同款男人

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只見貼出的照片，有坤達21年前的青澀照片，也有坤達過去拍攝《終極三國》、《姊妹們追吧》時的劇照等等，同時附上和Energy其他成員們的近照對比，可以發現坤達過去羞澀的模樣，現在即便已經42歲的他，仍然保持好身材，且有另外一種成熟男人的魅力。
貼文曝光後，不少人紛紛回應「真的耶！以前坤達我真的Get不到，但現在覺得坤達好帥」、「坤達真的年紀越長越有魅力，以前偶像劇太稚嫩真的沒get到他」、「突然想到林志穎，他應該也是逆齡代表之一」、「以前的坤達我還真的沒關注過，現在變成達哥之後不得了」、「真的耶，toro以前覺得最帥，第一眼就愛，可是現在坤達帥的好成熟魅力」。
跟坤達同樣類型的男人！《淚之女王》金秀賢也是越老越帥
除了坤達之外，網友們也發現，最近夯劇的《淚之女王》男主角金秀賢也同樣是「越老越帥」的代表，也貼出他過去以及現在的對比照表示「這樣你說他36歲，我真的也是不敢置信」，除此之外，也有人點名包括林志穎、炎亞綸、李俊昊、李棟旭等人，都是相當逆齡的代表人物。
Energy「7月演唱會」加場也售完！歌曲陣容超豪華
然而這次天團Energy回歸，將在7月舉辦《一觸即發》台北小巨蛋演唱會，本來只有7月27日一場，後來又加開7月28日第二場，兩場次的門票現在已經全部賣光，顯見男子天團的人氣仍然非常高。
這次演唱會當中會演唱將近30首歌，從〈放手〉、〈多愛我一天〉、〈某年某月某一天〉、〈無懈可擊〉到〈Come On〉等，並邀請潮流舞曲製造機Starr Chen 陳星翰擔任音樂總監，全新改編經典歌曲；此外，這次也邀請天王天后御用舞蹈總監林大鈞動員舞者人海炸裂排舞，並打造天地移動光柱、巨型地面LED延伸舞台，有買票的粉絲朋友可以敬請期待囉！