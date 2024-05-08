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蘋果發表會／Apple Pencil Pro來了！變好強　4大新功能

▲全新的Apple Pencil Pro，加入了4大新功能，讓你捏捏筆就能換工具，還加入尋找功能，不用擔心Pencil Pro被弄丟。（圖／翻攝官網）
▲全新的Apple Pencil Pro，加入了4大新功能，讓你捏捏筆就能換工具，還加入尋找功能，不用擔心Pencil Pro被弄丟。（圖／翻攝官網）

記者周淑萍/綜合報導

蘋果昨(７)晚間舉辦首場發表會，會中除了有iPad Pro M4版本、iPad Air M2版本之外，還有全新的Apple Pencil Pro，是第一款 Pencil Pro產品線，加入了4大新功能，讓你捏捏筆就能換工具，還加入尋找功能，不用擔心Pencil Pro被弄丟。

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第一代Apple Pencil於2015年9月9日與第一批iPad Pro一同推出，後來2018年推出第二代，原本2023年果粉期待會是第三代Apple Pencil，但卻是閹割後的Apple Pencil USB-C版本，等了5年蘋果終於推出Apple Pencil Pro，加入了4大獨家功能：

📍1側轉：全新陀螺儀讓你轉動 Apple Pencil Pro，即可改變特殊形狀的筆和筆刷工具方向，如同真正的紙筆一般。

📍2雙指按壓：筆桿中的全新感測器可以感應使用者的雙指按壓，喚出工具面板來快速切換工具、線條粗細與顏色。

📍3觸覺回饋：觸覺回饋引擎可精準回饋，當你雙指按壓或點兩下時，會感到輕微震動以確認動作。

📍4支援「尋找」定位功能：Apple Pencil Pro 是 Apple Pencil 首度支援「尋找」功能，幫助使用者在遺失 Apple Pencil Pro 時確認其位置

▲筆桿中的全新感測器可以感應使用者的雙指按壓，喚出工具面板來快速切換工具、線條粗細與顏色。（圖／翻攝官網）
▲筆桿中的全新感測器可以感應使用者的雙指按壓，喚出工具面板來快速切換工具、線條粗細與顏色。（圖／翻攝官網）
Apple  Pencil  Pro延續第二代個功能，有包含懸浮功能，可準確預覽下筆位置；點兩下可快速切換工具；且可磁力吸附在 iPad 側邊，方便配對、充電與放置。相容M4晶片iPad Pro和M2 iPad Air，售價與第二代相同，皆為4390元。

除了有Pencil  Pro，全新更輕薄的巧控鍵盤專為新款 iPad Pro 設計，採用懸浮式設計，包含了功能鍵列，可使用螢幕亮度和音量控制等功能。還有鋁金屬手托，和觸覺回饋反應更靈敏的加大觸控板，因此整體體驗有如使用 MacBook 一般。全新巧控鍵盤以磁性吸附，「聰穎接點」無須藍牙即可立刻連結電源與資料。

▲全新陀螺儀讓你轉動 Apple Pencil Pro，即可改變特殊形狀的筆和筆刷。（圖／翻攝官網）
▲全新陀螺儀讓你轉動 Apple Pencil Pro，即可改變特殊形狀的筆和筆刷。（圖／翻攝官網）

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