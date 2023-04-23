回台趕緊｢侯侯做代誌｣！侯友宜奔市刑大強調：壓制犯罪
新北市近日前接連發生槍擊案，引發外界關注。被視為有機會代表國民黨角逐2024大位的新北市長侯友宜22日傍晚從新加坡考察結束返國。根據台北市政府新聞稿，他隨後立即前往新北市刑事警察大隊關心辦案進度，囑咐警政團隊站穩腳步，統籌專案小組聯合作戰，確實掌握案件幕後黑手，全力壓制犯罪集團。
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新北市新聞局表示，侯友宜歸國後旋即至新北市刑大與警察局長廖訓誠、刑事大隊長蕭瑞豪商討壓制犯罪作為。對於槍擊案，侯友宜強調，治安案件發生後最重要的是立即壓制犯罪，並透過資料分析、監視器聯調，人際網絡追蹤等團隊資源與科技力量追查背後勢力，瓦解犯罪集團。此外，侯友宜也感謝第一線基層員警堅守崗位，期盼在警察同仁們不懈努力下，新北治安能更穩定。
侯友宜也在臉書發文指出：「這幾天發生的重大槍擊案件，警察同仁戮力偵破，連日掃蕩不法份子，我們一定要全力壓制犯罪，絕不寬貸！我深知警察同仁辛苦辦案，承擔著高危險的壓力，一下飛機，就直驅市刑大為大家加油打氣。局長每天和我隨時保持通訊，一刻未曾鬆懈，因為壓制犯罪是我們的天職！』
侯友宜續指：「外界的批評，我們虛心以對，但絕不能抹煞基層的辛苦付出，我今天特別要鼓勵同仁，不要氣餒，站穩腳步，確實掌握案件幕後黑手，全力壓制犯罪集團，犯罪者一個都不放過。堅守在最前線的警察弟兄，辛苦了，謝謝你們日夜守護新北市民的安全，治安的穩定需要大家通力合作，我們繼續努力不懈！」
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