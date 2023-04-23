打工度假遇死劫！台人遭撞命喪澳洲　母淚訴：要討回公道

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其中一名25歲台灣男性死者的母親已經與其他家屬一起飛抵墨爾本，在辦事處協助之下處理後事。她在接受媒體訪問時痛哭失聲，表示自己難以面對兒子的死訊，無法想像「悲劇發生的那一刻有多痛苦」。這名母親透露，在新冠肺炎疫情後，兒子終於能和女友一起到澳洲打工度假圓夢，沒想到才赴澳洲2個月就遭遇死劫命喪他鄉。她同時也表明將對肇事駕駛提告，並呼籲澳洲政府重視此事。
維多利亞省警局助理局長維爾（Glenn Weir）21日向媒體表示，在慘劇發生前，肇事駕駛瓊尼迪斯才因為超速被警方攔下，當時他的駕車時速118公里，速限則為100公里。根據警方提交法院的資料顯示，在攔下瓊尼迪斯後，警方對他盤查40分鐘，開出違規罰單，放行後3分鐘就發生這起5死的重大車禍。
警方調查報告提及，在因超速遭盤查時，瓊尼迪斯坦承他在「一天或更多天前」曾經吸食大麻。車禍肇事後，初步檢測對大麻的反應呈現陽性。警方將他的血液送驗，查明是否有毒駕情事。外媒報導，喬納帝在後續測試呈現陰性。
瓊尼迪斯被控5項危險駕駛致死罪名，並於21下午在薛巴頓地方法院（Shepparton Magistrates’Court）出庭應訊，隨後基於「未對大眾構成不可接受的風險」獲准交保，已離開法院。
目前澳洲警方與法醫告知家屬，因遺體辨識有難度，已請專業辨識團隊來專責處理，後續相驗可能需要做DNA鑑定，預估約需1週才能完成遺體辨識程序。