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上半年最大場就博會媒合率逾7成 求職求才共創雙贏

▲台中市舉辦上半年最大場就博會，吸引5千餘人入場找機會，各攤位前大排長龍，媒合率逾7成 。（圖／記者金武鳳攝，2023.4.23)
▲台中市舉辦上半年最大場就博會，吸引5千餘人入場找機會，各攤位前大排長龍，媒合率逾7成 。（圖／記者金武鳳攝，2023.4.23)

記者金武鳯/台中報導

台中市政府與中興大學聯合舉辦的「富市台中 就業成功」就業博覽會，22日在中興大學惠蓀堂登場，包括台積電、艾司摩爾等65家知名廠商參與，總計釋出6600職缺，吸引逾5千人潮湧入找機會，媒合率逾7成。市府勞工局主秘賴緣如感謝廠商共襄盛舉，不僅滿足企業找尋優秀人才需求，也讓求職者覓得好工作，共創雙贏。

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台中市政府為協助青年學子畢業即就業，積極與企業及學校合作，透過產官學三方資源舉辦就業博覽會，讓青年適得其所，並吸引更多各領域優秀人才至本市就業。首場與中興大學合作，有65家廠商參與，共設置「製造業專區」、「科技業專區」、「服務業專區」、「視訊徵才專區」等4大熱門專區，提供超過6,600個工作機會，是上半年最大場就博會。

市府勞工局主秘賴緣如致詞表示，市長盧秀燕上任後，積極將聯合國永續發展目標（SDGs）納入施政重點，透過永續的經濟成長，吸引企業投資台中，創造更多就業機會，以致台中市囊括了全國11項經濟指標第一佳績，截至今年2月底，加計台積電投資，累計投資金額更高達2兆985億元，帶動台中市就業市場活絡。

▲為協助青年學子畢業即就業，台中市舉辦上半年最大場就博會，有65家知名廠商參與，媒合率逾7成。（圖／記者金武鳳攝，2023.4.23) 求職求才共創雙贏
▲為協助青年學子畢業即就業，台中市舉辦上半年最大場就博會，有65家知名廠商參與，媒合率逾7成。（圖／記者金武鳳攝，2023.4.23) 求職求才共創雙贏
此次徵才活動參與熱烈，除興大學生、校友外，也吸引眾多求職民眾來找機會。興大薛富盛校長表示，伴隨著求職旺季到來，希望不只是興大學生及校友，所有求職者都能夠適才適所，順利就業。薛校長指出，3年疫情讓產業、社會以及民生變得更堅靭，台灣在國際定位大幅提昇，能見度與影響力變大。台灣產業也不遑多讓，他們已將世界當成發展平台。他勉勵年輕人立足台中，放眼國際，全力培養專業領域與國際語言能力，才能為自己創造更多機會。

第一次參加就業博覽會的興大陳同學表示，市府提供事先登錄個人求職資訊，專區套印履歷的服務，讓他能馬上排隊面試很便利，現場企業及職缺選擇也相當多元，他選擇友達光電及大立光電面試都順利錄取，相當開心。參與活動的劉先生也說，活動採取實體與視訊雙軌制方式辦理，共有聯亞科技、金典酒店、永豐餘等4家廠商提供視訊面試機會，求職者透過虛擬實境了解職場工作環境，以及面試穿搭建議，對求職者有很大幫助。



 

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